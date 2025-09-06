Tocs de ciència
La caça, la pesca i el plom
Els perdigons amb plom maten els animals per via directa a cop de trets, i també quan queden escampats per terra i aigua, ja que poden suposar la mort de les espècies que n’ingereixen el metall
Fa més d’un milió i mig d’anys que va començar l’època denominada dels caçadors i recol·lectors. Eren totalment nòmades, anaven d’un lloc a l’altre buscant menjar, i consumien bàsicament vegetals que recollia la dona i animals que caçava l’home. L’excessiva expansió, dominar el territori, la va fer entrar en crisi. Però amb tot i això va durar 50.000 generacions (50.000 x 30 anys = 1.500.000 anys).
No gaire lluny nostre podem visitar les restes d’aquests primitius caçadors- recol·lectors. A Capellades existeix un jaciment únic al món per veure l’estil de vida dels Neandertals de fa uns 300.000 anys. El passat 19 d’agost del 2022, després de quaranta anys de recerca continuada, es van trobar per primera vegada restes humanes neandertals a l’Abric Romaní (Capellades, Anoia); un crani de neandertal de fa 600.000 anys. Aquesta troballa reafirma la importància que té el jaciment situat a Capellades per entendre els nostres parents homínids, els neandertals.
Igualment en els treballs durs al Parc Prehistòric de les Coves del Toll de Moià, com a Geoparc Mundial de la UNESCO de la Catalunya Central, s’han descobert per primera vegada indicis de canibalisme en els Neandertals de 100.000 anys d’antiguitat.
Per tant, tal com comprovem, tots tenim un passat caçador, ja que els nostres avis de més d’un milió d’anys van començar amb la pràctica de la cacera. Una caça molt primitiva era una pedra, llosa, i uns senzills palets que aguantaven, quan la xafaven un animal queia i quedava atrapat.
La caça i la pesca a Catalunya
La caça i la pesca és una activitat que es realitza a pràcticament tots els municipis de Catalunya mitjançant associacions de caçadors i de pescadors, que en conjunt poden afectar a prop del 10% de la població catalana. D’entrada poden dir que a Catalunya hi ha més de 60.000 caçadors federats, a Espanya 430.000 i a Europa uns 6.500.000 federats.
Es constata també que uns 54.000 pescadors recreatius que hi ha a Catalunya treuen a l’any entorn de 1.300 tones del mar. En aquest sentit, la Generalitat estudia limitar la captura d’algunes espècies per protegir-les de la sobreexplotació.
La caça és una pràctica que contribueix a preservar molts hàbitats, moltes zones del camp i permet destinar-los a aquesta activitat en lloc de deixar-los erms en molts casos. Amb la caça s’assegura la conservació de molts processos naturals, de moltes espècies silvestres i de nombroses espècies de depredadors. A mesura que s’abandona el camp convé cercar alternatives perquè continuï d’alguna manera la presència humana en el món rural. L’enemic més gran de la natura és l’absència de l’home.
L’enemic de la caça i la pesca és el plom
S’estima que el plom que existeix a l’escorçar terrestre és de l’ordre de 3.1014 tones.
El plom (Pb) és un element conegut des de l’antiga Grècia i que s’ha utilitzat en totes les civilitzacions. El Pb és una espasa de doble tall, per una banda, és un metall molt usat, i per una altra és extremadament perillós per a la salut, és neurològic, i això el converteix en un contaminant perillós.
Les emissions de plom més importants s’han produït a la mineria, a la indústria metal·lúrgica i en els processos de transformació d’aquest metall per a usos industrials. Aquesta indústria va ser molt important a la segona meitat del segle XX. També es poden veure especialment afectades per la contaminació del plom, les zones humides del país, en el nostre cas ho són especialment l’Albufera de València i el Delta de l’Ebre. El febrer de 2023, es va prohibir l’ús de munició de plom en els aiguamolls de 27 països de la UE. Espanya ja contemplava la prohibició del plom en aiguamolls protegits legalment.
La seva utilització actual és bàsicament en urbanisme (pintures, recobriments de cables, canonades). El tetraetil plom, (Et4pb), utilitzat en el passat com a antidetonant en la gasolina, fa més de 20 anys que no s’usa a Espanya a causa dels seus efectes nocius per a la salut i el medi ambient. Es va prohibir massivament a la dècada dels anys 70, i estima que s’eviten més d’1,2 milions de morts prematures cada any.
El cos humà incorporem plom per via respiratòria, per contacte o ingerit amb aigua i els aliments. Una vegada absorbit es distribueix per la sang de tot el cos, dipositant-se en els òrgans més sensibles, com són el ronyó, el fetge i el sistema nerviós. En cosa de setmanes, es mobilitza i s’emmagatzema en els ossos, on pot perdurar fins a 30 anys.
Des de l’època romana es tenen evidències de la intoxicació per aquests metall, provocant el saturnisme i, en el segle XIX, va començar a denominar-se plumbisme a la intoxicació per plom dels animals.
La Conferència Americana d’Higienistes Industrials ha classificat als compostos de Pb2+ com a productes cancerígens per als humans. Aquests compostos entren al cos humà o bé per via respiratòria o bé per la ingesta d’aigua o aliments. De tot el plom que s’inhala s’absorbeix entre un 30 i un 50%. El plom que no s’absorbeix s’elimina per l’orina, els excrements, la suor, els cabells i la llet materna. Una vegada absorbit pot trigar més de vint anys en ser eliminat i si se’n supera una certa quantitat mai s’elimina totalment, per la qual cosa degenera en una malaltia crònica que pot portar el pacient a acabar en coma i al final morir. Els símptomes principals quan hi ha una intoxicació són: mal de cap, nàusees, cansament, dolor articular que pot anar acompanya de vòmits, estrenyiment i gust metàl·lic.
Els mètodes moderns per detectar i eliminar el plom es basen en la utilització de sensors, existeixen una gran varietat segons de l’element que es vol detectar i el preu. Dos mètodes actuals i eficaços per detectar plom són: els sensors biomètrics, que són sensors colorimètrics i els sensors que contenen al·liltiourees i que són sensors potenciomètrics.
En l’àmbit mèdic no hi ha, de moment, cap mètode que sigui vàlid i efectiu per detectar i eliminar plom en l’organisme. Els esforços van dirigits, actualment, en la nanomedicina que podria ser útil per detectar i posteriorment eliminar el plom acumulat en l’organisme, no obstant aquesta tècnica actualment està en fase d’investigació.
Final de la vida útil del plom
El final de la seva vida útil és, en general, el reciclatge. La munició de caça i els contrapesos de la pesca que es perden contaminen especialment a les aigües i als sols, elevant el nivell de plom.
El plom en el circuit dels residus, és l’abocament, incineració i compostatge. Molts dels productes que contenen plom, com soldadures, vidres, PVC i petits articles, acaben la seva vida útil als abocadors. Molts països europeus utilitzen la incineració dels residus municipals, amb recuperació o no de recuperació energètica. Això no obstant és una solució recomanable respecte a l’abocador i també per fraccions no-metàl·liques dels vehicles fora d’ús. El plom contingut en les cendres de la incineració acaba, normalment, en un abocador, controlat que evita el seu pas al medi ambient.
No s’escapa tampoc la pesca de la contaminació per plom, ja que el pes d’enfonsar l’ham (ploms) és d’aquest metall, que els millers de pescadors perden al fons dels rius, embassaments i llacs, tot suposant una greu afecció al medi. S’estima que entre 4.000 i 5.000 tones de plom s’evoquen a la naturalesa de la Unió Europea cada any. Es creu que l’acumulació del plom en les zones humides espanyoles provoca la mort dintre 30.000 i 50.000 aus aquàtiques a l’any. Cal recordar que un sol perdigó és capaç de contaminar més de 12.000 litres d’aigua, fins al nivell permès de plom pel consum humà, que actualment és de 10 g/litre. Una vegada el plom metàl·lic s’ha transformat en una sal de plom, es diu que està biodisponible, és a dir, a punt d’incorporar-se a l’interior d’un ésser viu. En l’actualitat, és científicament i tècnicament impossible substituir el plom. La Unió Europea no ha identificat cap llindar de concentració segura de plom per sota del qual no tingui efectes nocius per a la salut humana.
