La intel·ligència artificial ha comès el robatori més gran de la història de l'Estat
El Forum Edita analitza l'impacte de la IA generativa en el món del llibre a través d’escàndols com el de la biblioteca pirata LibGen
David Morán
Per començar, els titulars: espoli digital, dilució del valor de mercat, competència deslleial, pèrdua d’innovació, desaparició dels drets d’autor. «Des del 2016 la pirateria del llibre no ha baixat del 30%», informa Jorge Corrales, director general de CEDRO, en l’arrencada de la segona jornada del Forum Edita. «És un error en el marc legal o un error de mercat?», es pregunta durant una ponència que, centrada en els efectes nocius de la intel·ligència artificial generativa, ve a posar xifres, lletres i senyals d'alarma amenaçadors al que Enrico Turrin, director adjunt de la Federació Europea d’Editors, qualificava ahir del «robatori més gran de la història de l’edició». «Estem en un procés de democratització de la pirateria per interessos d’empreses tecnològiques», alerta Corrales.
A la pissarra, alimentant el neguit, bases de dades extractives com Books1 i Books2 i l’escàndol de LibGen, biblioteca pirata que facilita l’accés a obres impreses vulnerant sistemàticament els drets d’autor. «És una plataforma pirata d’origen rus que fins i tot l’FBI va bloquejar als Estats Units. Però allò que es va bloquejar en el passat serveix ara per potenciar models de negoci en aquest mateix país i és utilitzat per entrenar models com Chat GTP o Llama sense compensació», explica Corrales. «S’estan traspassant tota mena de límits ètics i legals», afegeix.
Espoli i vulneració
A l’hora de dimensionar el problema, el director general de CEDRO detalla que l’entitat ha identificat en aquestes plataformes obres de més de 41.000 autors espanyols i de més de 1.100 editorials. Obres que serveixen per entrenar la intel·ligència artificial i l’abús de les quals representa, tornem als titulars, «un espoli digital dels continguts del sector, la dilució del valor de mercat i una pèrdua en la innovació». «S’està impulsant la IA vulnerant la propietat intel·lectual; no es pot utilitzar res pirata per desenvolupar res».
La solució, assegura, passa per un marc legal que reguli de manera efectiva. En cas contrari, el que espera al sector editorial és un futur de precarització laboral en àmbits creatius com l’escriptura, la traducció i l’edició i, sobretot, de concentració del valor afegit en el model econòmic.
- L'exconseller que ha trencat el seu carnet de Junts, ha carregat contra un expresident i ha declarat que el partit 'va a la baixa
- Adrián Díaz, empresari espanyol a la Xina: «A les fàbriques xineses es descansa un dia al mes i ningú ho qüestiona»
- «A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola»
- El centre de Fuïves, a Olvan, tanca després de 50 anys de recuperació del ruc català
- Una passatgera del bus bolcat a Santa Susanna: “El conductor estava marejat abans de l’accident”
- Un guardiolenc crea un espai de cotreball a Salelles inspirat en la filosofia de cooperació del seu besavi
- Lluís Llach: «Salvador Illa és el senyal que l'independentisme ha tocat fons»
- Cop de la justícia contra el català a l'escola: deixa de ser la llengua habitual 'd'aprenentatge' per sentència