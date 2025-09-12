Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La influencer Dulceida presentarà 'La gran cita' a la plataforma 3Cat

El programa de cites ha obert el càsting i s'estrenarà el 2026

ACN - Redacció

Barcelona

La influencer badalonina Dulceida, nom artístic d'Aida Domènech, presentarà 'La gran cita' a la plataforma 3Cat. Aquest 'dating', que s'estrenarà el 2026, és "molt diferent dels programes de cites que hem vist fins ara", segons 3Cat. En aquest cas, els participants assistiran a un gran esdeveniment on tindran l'oportunitat de conèixer una persona compatible amb ells. "Les parelles que sorgeixin d'aquesta trobada conviuran i s'enfrontaran a desafiaments emocionals per determinar si són o no l'amor de la seva vida". Les persones que hi vulguin participar ja poden apuntar-se al càsting.

3Cat ha explicat que l'espai propiciarà "conèixer algú de veritat, amb calma, amb sensibilitat i amb autenticitat". Han afegit que a 'La gran cita' hi tenen cabuda "totes les formes d'estimar: dones, homes, persones LGTBIQ+... perquè l'amor no entén de límits ni etiquetes".

Dulceida, popular influenciadora, serà l'encarregada de dinamitzar aquest format d'entreteniment en català i seguirà l'evolució de les històries d'amor i desamor dels protagonistes.

Càsting

'La gran cita' està en plena fase de càsting, on s'estan buscant persones, d'entre 25 i 45 anys, que vulguin enamorar-se. El programa, produït per Incís, s'estrenarà a la plataforma de 3Cat durant l'any 2026.

3cat segueix apostant per influencers catalanes

