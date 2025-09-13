Educació
Ningú sap què és el «phubbing», però pràcticament tothom el pràctica amb el mòbil a la mà
És l’acció d’ignorar els altres per utilitzar el dispostiu personal. Els adolescents són els protagonistes principals d’aquest fenomen, però no els únics
Uxía Miranda
És una escena que tots hem viscut. Aconsegueixes reunir-te amb un amic per prendre un cafè, us asseieu i, a mesura que avancen les agulles del rellotge, la seva atenció es va evaporant com el fum de les vostres tasses. Et trobes parlant amb una estàtua de carn i ossos que guarda entre les mans un rectangle de llum ple d’estímuls que observa amb atenció. Estàs sent víctima de phubbing o ningufoneo, un terme que descriu l’acció d’ignorar algú per fer servir el telèfon.
La paraula no és nova. Es va encunyar a Austràlia el 2012, en el marc d’una campanya sobre la pèrdua de qualitat en les relacions socials pel maleït aparell. Tot i això, com recull la pedagoga Noelia Barbed Castrejón en la seva tesi El fenomen del phubbing en estudiants adolescents, de la Universitat de La Rioja, «aviat va despertar l’interès científic a causa del seu impacte en les relacions interpersonals».
Buscar alternatives «estimulants»
D’acord amb el que va recollir Barbed Castrejón a la seva tesi, el phubbing està condicionat per diversos factors, com «la dependència als telèfons mòbils, l’ús problemàtic d’Internet, la por de perdre’s alguna cosa i la nomofòbia (por d’estar sense el mòbil)». Aquest terme es relaciona especialment amb l’adolescència (segurament els pares amb fills entre 11 i 19 anys que estiguin llegint aquestes línies ho poden constatar).
Diferents experts atribueixen el fenomen a una suma de diverses addiccions, encara que la psicòloga de Vigo Clara Díaz aporta un altre enfocament al problema: «Crec que més enllà de l’addicció a l’aparell, que també està molt a l’ordre del dia, el mòbil es pot convertir en una eina per evitar el malestar».
A més, assenyala que el telèfon «és una font de gratificació instantània que potser no sempre trobem a les interaccions cara a cara». Per tant, el seu ús aïllant no seria tant una tendència addictiva, sinó un possible refugi davant d’una realitat que no és agradable, si bé és innegable que els seus efectes adversos estan més que demostrats.
Tal com exposa la tesi de Barbed, el phubber (la persona que duu a terme el phubbing) s’associa amb una pèrdua gradual de l’autocontrol, l’autoregulació i el benestar emocional, així com amb una prevalença de la baixa autoestima, la solitud o l’ansietat. Aquest ús excessiu del mòbil sembla tenyir de foscor l’entorn de l’adolescent i, com apunta Clara Díaz, també el seu futur: «Pot afavorir trets evitatius, és a dir, forjar una tendència a defugir situacions que generin incomoditat o inseguretat i disminuir la tolerància a la frustració».
I com trenquem la barrera perquè l’adolescent alci la vista de la pantalla? La psicòloga anima les famílies a «ficar-se al seu món» i saber què fa exactament quan està amb el telèfon per buscar així «conductes alternatives que siguin interessants i estimulants».
Díaz proposa ajudar el menor a «buscar aquests avantatges als quals accedeix al telèfon fora», per exemple, fomentant que faci més plans amb els amics fora de casa o animant-se a organitzar una sessió de jocs de taula amb ell. Un altre consell seria «arribar a acords sobre els temps d’ús».
Els adults no se salven
Això no obstant, tot això no significa que els adults -que han nascut en un context diferent (és a dir, sense un mòbil sota el braç)- no puguin ser phubbers. La tesi de la pedagoga Noelia Barbed Castrejón explica que «és un comportament freqüent entre els adults, amb taxes de prevalença que oscil·len entre el 35,5% i el 47,2%».
A l’inici d’aquest reportatge es descrivia una escena molt freqüent; el típic moment puntual en què patim com l’altre ens ignora o potser nosaltres també siguem els que afligeixen aquesta indiferència. Sigui com sigui, aquest comportament, encara que socialment acceptat, repercuteix en les nostres relacions interpersonals, des de la família fins a la parella o l’entorn laboral.
Per exemple, el telèfon s’ha colat de ple a les llars i no és sorpresa trobar pares o mares que no es poden enlairar de la pantalla mentre juguen amb els seus fills o els porten al parc. «Al final forgem creences sobre com som en part sobre la base de com el nostre entorn es relaciona amb nosaltres. Si un menor percep sistemàticament que els pares presten més atenció al telèfon que a ell, pot desenvolupar sentiments d’inseguretat i una baixa autoestima», analitza la psicòloga Clara Díaz.
