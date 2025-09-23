3Cat estrena a la plataforma Steam el videojoc en català 'Manairons', que situa l'acció als Pirineus
L'aventura és coproduïda pel grup mediàtic públic i per l'empresa JanduSoft
ACN
3Cat ha estrenat aquest dimarts a la plataforma Steam el videojoc juvenil en català 'Manairons', una aventura que situa l'acció als Pirineus. Els manairons són uns éssers fantàstics de mida diminuta que formen part de la mitologia del territori, i que esdevenen, en aquesta ocasió, els protagonistes del videojoc. La iniciativa forma part de l'aposta de 3Cat per esdevenir "actor clau" al sector i per dur-hi la llengua, la cultura i el territori. A més, el grup mediàtic ofereix el joc com a part de la seva oferta digital, per "arribar a nous públics". En un primer llançament, els jugadors tenen accés universal i gratuït a un primer nivell a través de la plataforma Steam, per a jugar-hi amb ordinadors PC i també amb videoconsoles Steam Deck.
A principis del 2026, es publicarà el joc sencer per a les principals videoconsoles del mercat. La llengua principal del joc és el català, però també hi haurà l'opció de jugar-hi en altres llengües.
'Manairons' és una coproducció de 3Cat amb l'empresa catalana JanduSoft.
