La darrera oferta de Vodafone: fibra i mòbil amb Samsung o Smart TV de regal
El tancament de la campanya Back to School arriba amb una proposta que converteix Vodafone en una de les opcions més atractives del mercat de telecomunicacions.
L'operadora amb la millor relació qualitat preu en oferta convergent llança ara un paquet que inclou fibra òptica, dues línies mòbils amb dades il·limitades (primers 150GB a velocitat 5G) i Vodafone TV amb accés a Netflix, HBO Max, Disney+ i Prime per 49€ al mes durant els primers sis mesos.
I, com a novetat, els nous clients podran triar un Samsung Galaxy A17 5G o una Smart TV Xiaomi A 2025 HD 32" HDR totalment gratuïts, un valor afegit que reforça l'experiència de connectivitat i entreteniment.
L'auge de les ofertes “tot en un”
L'augment d'aquest tipus d'ofertes que unifiquen serveis d'Internet, telefonia amb dades mòbils i televisió reflecteix una tendència creixent entre els consumidors que volen simplificar la gestió dels seus serveis de telecomunicacions. Cada vegada més llars opten per unificar fibra, telefonia mòbil i televisió de pagament en un únic paquet, cosa que permet estalviar temps, reduir costos i centralitzar la factura mensual.
En aquest context, la nova proposta de Vodafone es posiciona com una opció especialment atractiva: no només combina connectivitat, comunicació i entreteniment en un sol pla, sinó que a més a més afegeix un dispositiu de regal per 0€, ja sigui un Samsung Galaxy A17 5G o una Smart TV Xiaomi A 2025 HD 32”, aportant un valor tangible immediat i reforçant l’experiència integral de l’usuari. Aquesta combinació converteix les ofertes tot en un en l'opció preferida per als que busquen comoditat, estalvi i la millor tecnologia sense complicacions.
Un pack tot en un amb estalvi i tecnologia de regal
L'oferta de Vodafone combina el millor de la connectivitat i el lleure digital en un únic paquet. Amb fibra de fins a 1Gbps, dues línies mòbils amb dades il·limitades (primers 150GB a velocitat 5G) i accés a les principals plataformes de streaming, l'estalvi per al consumidor és evident: 49€/mes durant sis mesos i 71€/mes després (81€/mes amb Fibra 1Gps), cosa que es tradueix en més de 130 euros d’estalvi anual enfront de tarifes individuals.
El regal del dispositiu marca la diferència davant d'altres ofertes del mercat: els clients poden optar per un Samsung Galaxy A17 5G, ideal per aprofitar la xarxa 5G de Vodafone, o una Smart TV Xiaomi A 2025 HD 32" HDR, perfecta per gaudir de Vodafone TV i els continguts de streaming en la millor qualitat.
Vodafone TV i plataformes streaming, ara més completes
L’entreteniment és un altre dels grans atractius d’aquesta oferta. Vodafone TV permet accedir a més de 100 canals de televisió, a més de Netflix, HBO Max, Disney+ i Prime. Amb el descodificador 4K inclòs, control per veu i suport Dolby Atmos, els usuaris poden crear el seu propi pla de cinema, sèries, esports o infantil, adaptat als interessos de cada llar.
L'accés multidispositiu permet gaudir del contingut en Smart TV, tauleta, mòbil o navegador, amb fins a dues reproduccions simultànies, garantint entreteniment sense interrupcions a tota la casa.
Una oportunitat limitada que combina valor i flexibilitat
El paquet de Vodafone no només destaca pel seu preu i regal, sinó també per la flexibilitat i qualitat de la seva xarxa: fibra ultraràpida, cobertura 5G i una instal·lació gratuïta en 24-48 hores en ciutats com Madrid o Barcelona, entre d'altres. La combinació de connectivitat, comunicació i entreteniment en un sol paquet fa que aquesta oferta sigui especialment competitiva per al tancament de la campanya Back to School.
Important: aquesta promoció de fibra, mòbil i televisió amb dispositiu per 0€ estarà activa per temps limitat, per això els interessats han d'actuar ràpid per aprofitar el dispositiu de regal i el preu reduït durant sis mesos.
Amb aquesta proposta, Vodafone reforça la seva posició com a líder en relació qualitat-preu en productes convergents que combinen Internet, mòbil i televisió. L'oferta inclou fibra, dues línies mòbils, Vodafone TV amb les principals plataformes de streaming i un dispositiu de regal per 0€, tot pensat per als que volen començar el curs escolar amb connectivitat, entreteniment i estalvi. Una oportunitat que combina tecnologia i valor afegit, difícil de superar al mercat actual.
Els usuaris interessats que vulguin aprofitar l'oferta i estrenar mòbil Samsung gratis o stmart TV per 0€, poden realitzar la contractació en línia a la pàgina web oficial de Vodafone España.
