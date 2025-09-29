La nova consola de Sony: descobreix tots els detalls de la PS6
Alberto Yañez - Elsotanoperdido
Amb els avenços constants de la tecnologia hi ha elements que d'aquí a uns anys acabaran quedant obsolets. Les consoles ara van amb discos, però què passarà amb ells? Des de fa unes setmanes s'està parlant molt de Sony i la seva pròxima consola. Segons les informacions de Tom Henderson a Insider Gaming, PS6 heretarà el disseny modular de la PS5 Slim i la PS5 Pro, continuant apostant pel disc extraïble.
Tindrà PS6 disseny modular?
Les fonts consultades pel mitjà, les mateixes que van anticipar mesos abans l'anunci de PS5 Slim i van detallar amb precisió el maquinari, asseguren que la companyia japonesa traslladarà aquest concepte a la seva pròxima generació. Si es confirmés, aquesta resolució s'emmarcaria en una estratègia pensada per reduir costos de fabricació i distribució, un aspecte que s'ha tornat prioritari en els darrers anys.
Si atenem aquest mateix plantejament, la futura consola arribaria a dos models: una versió amb unitat de disc inclosa i una altra totalment digital, però amb la possibilitat d'adquirir l'accessori per separat més endavant. D'aquesta manera, cada jugador podria triar la configuració que s'ajusti millor a les seves necessitats.
El benefici és al mercat digital
Els informes de mercat reflecteixen que els ingressos per maquinari tendeixen a estabilitzar-se, mentre que els continguts digitals són els que deixen beneficis a la caixa. Això explica per què companyies com Sony busquen dissenys més pràctics i econòmics. Alleugerir la producció és una forma de reunir esforços al voltant d'allò que realment sosté el negoci, que són els serveis digitals i el consum en línia.
Retrocompatibilitat i models de subscripció
Si Sony opta per un disseny modular per a PS6, la retrocompatibilitat i les subscripcions tindran un paper important. Mantenir la possibilitat de fer servir un lector extern permetria accedir a jocs físics de generacions anteriors sense necessitat de comptar amb la unitat des del primer moment. Amb això la nova consola donaria suport a les biblioteques digitals ja comprades a PS4 o PS5, que s'espera que continuïn sent accessibles a la nova màquina.
Davant Xbox
Pel que fa als plans filtrats de Microsoft, aquests apunten a una línia de maquinari centrada en la parcel·la digital, sense unitat de lector compatible sobre una futura generació híbrida que combini consola i núvol. En aquest context, una PS6 amb lector extraïble permetria retenir aquells que continuen comprant el disc. Aquí, la seva arquitectura modular pot suposar un incentiu molt potent si Xbox manté una aposta única pel mercat digital.
Quan es llançarà PS6?
Pel que fa al llançament, els rumors situen PS6 en algun moment del 2027, amb un preu aproximat de 500 dòlars/euros, però cal tenir en compte que des de Sony no s'ha realitzat cap confirmació oficial, per la qual cosa de moment tota aquesta informació s'ha de prendre amb compte.
