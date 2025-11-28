OpenAI anuncia una funció a ChatGPT que crea una guia de compra adaptada a l'usuari
La funcionalitat estarà adaptada al Black Friday i la campanya de Nadal
EFE
La tecnològica OpenAI va anunciar aquest passat dilluns que inclourà una funció a ChatGPT per crear una guia de compra detallada i adaptada a l'usuari, amb vista al 'Black Friday' i la temporada de Nadal.
L'eina, anomenada 'shopping research' ('investigació de compres', en espanyol), investiga a fons a internet, revisa fonts de qualitat i es basa en converses passades de l'usuari amb ChatGPT per oferir "una guia de compra personalitzada en minuts".
Aquesta nova funció s'activarà quan els usuaris plantegin preguntes al xat com "busca l'aspiradora més silenciosa" o "necessito un regal per a la meva neboda a què li encanta l'art", segons un comunicat de l'empresa.
Així, els internautes podran explicar al xatbot el tipus de productes que busquen, i en resposta ChatGPT els preguntarà sobre aspectes com el pressupost o les característiques concretes dels articles desitjats.
Segons les dades proporcionades, ChatGPT cercarà informació actualitzada -com a preu, disponibilitat, ressenyes i imatges- i oferirà a l'usuari diferents opcions.
Alhora, el consumidor pot personalitzar la cerca en temps real en marcar articles com "no m'interessa" o demanar opcions "més similars".
D'aquesta manera, rebrà una guia de compra personalitzada amb "els millors productes, els avantatges i els desavantatges i la informació actualitzada de minoristes fiables".
Aquesta funció està disponible des d'aquesta setmana en dispositius mòbils i al web per als usuaris de ChatGPT amb plans 'Free', 'Go', 'Plus' i 'Pro', per facilitar les compres de Nadal.
D'acord amb la nota, l'usuari podrà accedir al lloc web del venedor del producte on estigui interessat, i en el futur podrà comprar directament a través de ChatGPT als comerços que participen en la funció 'Instant Checkout'.
Tot i això, la companyia aclareix que les converses amb ChatGPT "mai no es comparteixen" amb els venedors de comerç al detall: "Els resultats són orgànics i es basen en pàgines web de comerços públics".
L'eina es basa en una versió del seu model GPT5-mini, entrenada específicament per a tasques de compra, com llegir llocs web fiables, citar fonts i sintetitzar informació "per generar una investigació de productes d'alta qualitat".
Tot i això, l'empresa aclareix que el model pot cometre errors en detalls com el preu i la disponibilitat del producte, per la qual cosa recomana visitar el lloc web del venedor per obtenir informació més precisa.
- Plantació de marihuana XXL: desmantellen 524 plantes d'un metre i mig en una masia de Santa Maria de Miralles
- L'alcalde de Manresa és el setè amb el sou més elevat de Catalunya
- La Catalunya Central es prepara per a la campanya de nevades reforçant la coordinació: «L'estratègia consisteix a anticipar-nos»
- El 'castell' abandonat a quinze minuts de Berga que s'ha convertit en una joia pels tiktokers i grafiters
- Núria Parlon: 'Les rates es menjaven les instal·lacions del parc de Bombers de la Catalunya Central
- El millor formatge de búfala del món fet a Moià, nascut d’uns inicis difícils: 'Ens costava molt de vendre
- Dos incidents a la C-16 en sis minuts de diferència
- El poble de Catalunya que recomana ‘National Geographic’: amb cases de pedra, moltes flors i unes vistes espectaculars del Pirineu