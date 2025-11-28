Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El saló SAGA obre les portes de l'edició "més reivindicativa" que tindrà el primer torneig de Super Smash Bros en català

La Farga de l'Hospitalet de Llobregat reunirà fins diumenge la indústria del videojoc amb una setantena d'expositors

Un visitant al saló SAGA

Un visitant al saló SAGA / ACN

Sara Soteras (ACN)

Hospitalet de Llobregat

El saló del gaming SAGA ha obert aquest divendres les portes de la seva quarta edició, que promet ser "més reivindicativa que mai" amb el primer torneig de Super Smash Bros retransmès en català. Així ho ha explicat en declaracions als mitjans la coordinadora de la comissió de videojocs i membre de l'executiva de Plataforma per la Llengua, Tina Font. La fira, organitzada per Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat, ocuparà fins diumenge l'espai de La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, on la indústria del videojoc en català hi serà present amb una setantena d'expositors. Amb el lema 'Desbloqueja el següent nivell', el saló amplia l’oferta formativa i activitats familiars i de sensibilització.

Mig miler d'alcaldes reivindiquen des de Montserrat la importància del municipalisme en un moment de "desencís"

Un jutjat anul·la l'acomiadament d'un professor de la UdG arran d'una denúncia per assetjament i obliga a readmetre'l

Sant Joan de Vilatorrada comença a senyalitzar els noms i renoms històrics de les cases

El saló SAGA obre les portes de l'edició "més reivindicativa" que tindrà el primer torneig de Super Smash Bros en català

Les Angles, el poble estació al cor del Capcir, obre la temporada amb l’icònic Pont de neu rehabilitat

Presó provisional sense fiança per al principal sospitós del crim d’Helena Jubany

Balsareny omplirà la plaça de la Mel de productes artesans i activitats lúdiques

La Corrida de Puig-reig tindrà per primera vegada tres dones bandereres

