El saló SAGA obre les portes de l'edició "més reivindicativa" que tindrà el primer torneig de Super Smash Bros en català
La Farga de l'Hospitalet de Llobregat reunirà fins diumenge la indústria del videojoc amb una setantena d'expositors
Sara Soteras (ACN)
Hospitalet de Llobregat
El saló del gaming SAGA ha obert aquest divendres les portes de la seva quarta edició, que promet ser "més reivindicativa que mai" amb el primer torneig de Super Smash Bros retransmès en català. Així ho ha explicat en declaracions als mitjans la coordinadora de la comissió de videojocs i membre de l'executiva de Plataforma per la Llengua, Tina Font. La fira, organitzada per Plataforma per la Llengua amb el suport de la Generalitat, ocuparà fins diumenge l'espai de La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, on la indústria del videojoc en català hi serà present amb una setantena d'expositors. Amb el lema 'Desbloqueja el següent nivell', el saló amplia l’oferta formativa i activitats familiars i de sensibilització.
