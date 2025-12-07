Una videotrucada ajudarà a fer tràmits des de casa
El nou servei de la Generalitat atendrà la gent gran o persones amb dificultats
Gabriel Ubieto
La Generalitat de Catalunya ha activat un nou servei d’assistència virtual per ajudar les persones grans o amb dificultats amb les noves tecnologies a fer tràmits on line des de casa. L’Administració catalana ha posat en marxa un programa pilot perquè un treballador públic es connecti per mitjà d’una videotrucada amb l’usuari i el vagi guiant durant tot el procés per gestionar tasques com ara demanar la condició de dependència, treure’s el permís de caça, sol·licitar el carnet jove, registrar una parella estable i obtenir la credencial Cl@ve, entre d’altres.
La conselleria de Presidència ha habilitat ara com ara unes 100 cites virtuals a la setmana per anar provant aquest nou servei. A l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, sis tècnics municipals han rebut formació específica per assessorar els ciutadans i acompanyar-los en el procés virtual. L’objectiu és acostar l’Administració als ciutadans i que tot el procés de digitalització de serveis i tràmits no exclogui aquelles persones que no sàpiguen fer anar l’ordinador.
