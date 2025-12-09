Intel·ligència artificial
Brussel·les obre una investigació a Google per utilitzar contingut ‘online’ sense permís per entrenar la IA
La investigació examinarà si el gegant tecnològic nord-americà distorsiona la lliure competència a l’imposar «termes i condicions injustos» als creadors de contingut en línia o a l’atorgar-se a si mateix un accés privilegiat
Carles Planas Bou
La Comissió Europea (CE) va anunciar aquest dimarts l’obertura d’una investigació formal a Googleper un possible incompliment de la normativa comunitària a l’utilitzar continguts en línia de les seves plataformes per alimentar sistemes d’intel·ligència artificial (IA) sense compensar degudament els creadors ni oferir-los la possibilitat de rebutjar-ho.
La investigació examinarà si el gegant tecnològic nord-americà distorsiona la lliure competència a l’imposar «termes i condicions injustos» als creadors de contingut en línia o a l’atorgar-se a si mateix un accés privilegiat, pràctiques que posarien en desavantatge els desenvolupadors de models d’IA rivals, segons va informar la CE en un comunicat.
En particular, l’Executiu comunitari sospita que Google podria haver fet servir el contingut d’empreses o particulars que publiquen continguts en llocs web per proporcionar serveis d’IA generativa («AI Overviews» i «AI Mode») a les seves pàgines de resultats de recerca sense oferir-los una compensació adequada ni la possibilitat de rebutjar l’esmentat ús del seu contingut.
AI Overviews mostra resums generats per IA en resposta a la consulta d’un usuari per sobre dels resultats tradicionals, mentre que AI Mode és una pestanya de recerca similar a un xatbot que respon a les consultes dels usuaris de manera conversacional.
La Comissió investigarà fins a quin punt la generació d’AI Overviews i AI Mode per part de Google es basa en el contingut dels editors web sense una compensació adequada i sense la possibilitat que aquests es neguin sense perdre accés a Google Search, tenint en compte que molts dels creadors en línia depenen d’aquest sistema de recerca per obtenir tràfic d’usuaris.
Així mateix, la CE considera que Google podria haver utilitzat també vídeos i altres continguts pujats a la seva plataforma YouTube per entrenar els seus models d’IA generativa sense compensació adequada per als creadors i sense oferir-los la possibilitat de rebutjar aquest ús, dins dels «termes i condicions» que han d’acceptar per fer servir els seus serveis.
Les polítiques de Youtube, a més, prohibeixen als desenvolupadors rivals de models d’IA fer servir continguts de la seva plataforma de vídeo per entrenar els seus propis sistemes d’intel·ligència artificial.
Tot i que l’obertura d’una investigació formal no prejutja els seus resultats, les pràctiques que són objecte de l’anàlisi de la CE podrien infringir les normes de competència de la UE que prohibeixen l’abús d’una posició dominant.
- Pànic al Pedraforca, caiguda a Berga i atrapats a Vallcebre: triple rescat dels Bombers al Berguedà pel pont de desembre
- L’anècdota d'un hotel-restaurant de Manresa que es fa viral: una reserva inexistent i una clienta que vol tenir la raó
- Operació tornada del pont de desembre: fins a 23 quilòmetres de retencions a la C-16 i accidents d'última hora
- Soc de Martinet i treballo per la NASA; amb esforç, atreviment i curiositat una pot aconseguir el que es proposi
- Una setantena de persones acompanyen la bandera de la Puríssima en la tradicional Passada per Manresa
- Montserrat Díaz, gerent del CDIAP Manresa: 'La pobresa està creant dins de les famílies una tensió molt negativa per als fills
- Un poble petit de l’Anoia, amb 400 habitants, fa un Mercat de Nadal que ja és un model d’èxit
- Jordi Villacampa: 'No hauria canviat la Penya pel Barça per un euro més. Haurien d’haver pagat molts diners i no ho van fer