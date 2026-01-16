La xarxa social X registra fallades en diversos països: més de 4.000 incidències a Espanya
És la segona vegada que passa aquesta setmana, ja que els usuaris també van informar d’errors dimarts
EFE
La xarxa social X, abans coneguda com a Twitter, ha deixat de funcionar amb normalitat en diversos països, entre ells Espanya, els Estats Units i Colòmbia, cap a les 16.00 hores (15.00 GMT) per causes encara desconegudes. Aquesta és la segona vegada en una setmana, ja que dimarts també es van registrar problemes d’accés.
Els usuaris de la xarxa social han comunicat a la pàgina Downdetector problemes amb el servei tant a l’aplicació mòbil com a la seva versió web. Segons els informes enviats al lloc, a Espanya hi havia més de 4.000 incidències registrades cap a les 16.20 hores.
En accedir a la xarxa social i intentar recarregar la pàgina, X indica que “les publicacions no s’estan carregant en aquest moment” i demana tornar-ho a provar, tot i que el servei no funciona.
A les 16.20 hores, més de 50.000 usuaris nord-americans havien informat de problemes a Downdetector, mentre que uns 600 colombians havien detectat els mateixos inconvenients.
Aquesta incidència també s’ha detectat a Grok, el chatbot d’intel·ligència artificial generativa desenvolupat per xAI, que usuaris espanyols, nord-americans i de diversos països llatinoamericans han reportat que ha deixat de funcionar amb normalitat.
Es tracta de la segona incidència en menys d’una setmana, ja que dimarts la xarxa social també va estar caiguda durant aproximadament una hora a nivell global.
