ChatGPT amb anuncis i sense intimitat
Els usuaris de l'eina d'IA, que inclourà publicitat en breu, no rebran respostes condicionades pel màrqueting, però proporcionaran a les empreses detalls concrets sobre les seves necessitats
El tòpic dicta que, quan un producte és gratuït, l’autèntic producte en són els usuaris. La sentència és certa en part, no pas al cent per cent. Per començar, res és estrictament de franc en l’economia contemporània. A més, el més rellevant és que el fet que no calgui pagar per un article o per un servei durant un temps determinant no ens garanteix, als consumidors, que sempre vagi a ser així.
Ho demostren maniobres com la mesura adoptada aquesta setmana sobre el cèlebre ChatGPT, acrònim de Generative Pre Trained, l’aplicació de bot d’intel·ligència artificial (IA) desenvolupada el 2022 per OpenAI que ha familiaritzat el món sencer amb la tecnologia més representativa de la cinquena revolució industrial (o indústria 5.0).
Així, per generar una nova font d’ingressos, els responsables de la companyia preveuen incorporar anuncis en breu. Començaran per Nord-amèrica, però arribaran a la Catalunya central, el conjunt d’Europa i la resta del món. Divendres, el mateix dia que els portaveus d’OpenAI insistien que no tenien intenció d’incloure publicitat als resultats de les consultes dels subscriptors, és a dir, dels navegants que ja paguen una quota, perquè la idea és fer-ho als comptes gratuïts dels Estats Units, es llançava el pla econòmic «Go», amb un preu mensual d’uns vuit euros... i anuncis.
En un comunicat, l’empresa que lidera Sam Altman assegurava que les promocions a ChatGPT «no influiran en les respostes», i que sempre estaran «separades» i «clarament identificades». «Mantenim la privacitat de les converses» és una de les afirmacions destacades per la corporació. El directiu recalcava aquest compromís al seu perfil de la xarxa social X: «No compartirem el teu material amb els anunciants». La publicitat en plataformes aparentment gratuïtes és comuna, com s’observa en diversos artefactes de gegants digitals com Google o Meta. Altman sosté que li agraden els anuncis d’Instagram perquè així li han arribat propostes «que de cap altra manera mai hauria descobert».
Aquesta és la clau de l’estratègia que se seguirà a ChatGPT. No caldrà que OpenAI comerciï en secret amb la informació dels clients; aquests concretaran amb tanta precisió i detall què necessiten als estudis, la feina, la vida personal, etc. que els professionals del màrqueting només hauran d’ensumar el seu rastre per vendre’ls remeis tangibles. I de pagament.
