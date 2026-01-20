L'increïble fenomen astronòmic que es viurà aquest 2026: queda molt poc per a aquesta 'apagada' única
Entre els anys 2026-2028 hi haurà dos eclipsis totals i un d'anular que es podran veure des d'algun punt de la nostra geografia
Vega S. Sánchez
El 8 d'abril del 2024 es va viure un espectacular eclipsi solar, que es va veure de manera total als Estats Units, Mèxic i el Canadà i de manera parcial en altres punts, com a Galícia i les Illes Canàries.
Però aquest fenomen astronòmic, en què un objecte celeste -en aquest cas, la lluna- passa entre un altre objecte celeste -la Terra- i la font de llum -el sol-, creant una ombra que enfosqueix temporalment l'objecte que es troba darrere (és a dir, la Terra) feia anys que no es presenciava de forma total a Espanya, on ens hem de conformar en veure només una part del sol.
L'últim eclipsi de sol anular visible va tenir lloc el 2005, i l'últim eclipsi total es va poder veure el 1959, i només des de les illes Canàries; la península Ibèrica no ha vist un eclipsi total de sol des del 1912.
Entre 4 i 7 eclipsis
Aquesta sequera d'eclipsis de sol visibles acabarà pròximament, ja que entre els anys 2026-2028 hi haurà dos eclipsis totals i un d'anular que es podran veure des d'algun punt de la nostra geografia.
En un any, es produeixen entre 4 i 7 eclipsis, incloent-hi els de sol i els de lluna. I s'acompanyen entre ells, és a dir, un es produeix mitja lluna després que l'altre, de manera que "cada any hi ha almenys dos eclipsis solars i dos lunars", apunta Miguel Querejeta, astrònom de l'Observatori Astronòmic Nacional.
Però el que no és tan habitual és que l'eclipsi de sol sigui total, cosa que es dona quan la lluna passa directament entre la Terra i el sol, cobrint completament el disc solar des de la perspectiva de la Terra.
Durant aquest tipus d'eclipsi, la lluna bloqueja completament la llum solar, cosa que ocasiona un enfosquiment total del dia durant el període de l'eclipsi.
Agost de 2026
El 12 d'agost del 2026, a la tarda, es podrà gaudir d'un eclipsi total en una franja aproximada de 290 quilòmetres d'amplada, segons l'Institut Geogràfic Nacional (IGN), que depèn del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.
La franja de totalitat travessa la Península de nord-oest a sud-est: des del nord-est de Galícia fins al nord de la Comunitat Valenciana, el sud de Catalunya (sense tocar Barcelona) i les Illes Balears, passant per Astúries, nord-est de Castella i Lleó, Cantàbria, nord-est de Madrid (sense tocar la capital), sud-oest del País Basc i Navarra Aragó.
Es veurà, doncs, de forma total a ciutats com la Corunya, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitòria, Saragossa, València, Castelló, Tarragona i Balears, i de forma parcial a la resta d'Espanya.
Durada de la fase de totalitat de l'eclipsi
Al succeir a l'estiu, les probabilitats de tenir un cel serè són altes en una gran part del país.
La durada de la fase de totalitat variarà i serà d'entre un minut 50 segons a un minut 36 segons a la línia central -que inclou Tarragona- fins a uns pocs segons als límits nord-sud de la franja de totalitat.
El següent eclipsi de sol total que podreu veure a Espanya serà el 2 d'agost de l'any següent. Gairebé un any després de l'eclipsi del 2026, un altre eclipsi total creuarà la península Ibèrica.
La franja de totalitat travessarà l'estret de Gibraltar d'oest a est i cobrirà l'extrem sud de la Península, incloent-hi ciutats com Cadis, Màlaga, Ceuta i Melilla.
Agost del 2027
L'eclipsi tindrà lloc durant el matí (aproximadament a les 10.50 hores peninsular espanyola), i la màxima durada de la totalitat a Espanya correspondrà a Ceuta, que podrà gaudir de l'esdeveniment amb 4 minuts i 48 segons.
Tot just uns mesos després, el 26 de gener de 2028, es podrà veure un eclipsi anular.
En un eclipsi anular o de foc, com el que tindrà lloc el 2028, la lluna passa directament davant del sol, però no el cobreix completament, creant l'aparença d'una aurèola brillant al seu voltant, encara que amb prou feines tingui uns minuts de durada.
En el cas del que tindrà lloc el 26 de gener de 2028, la franja d'anularitat creuarà la península de sud-oest a nord-est just abans de la posta de sol, per la qual cosa l'eclipsi amb la fase anular completa es podrà observar en localitats com Sevilla, Màlaga, Múrcia i València, on la fase anular es veurà completa.
A Palma i Barcelona només es veurà el principi de la fase anular, ja que el sol es pondrà abans que s'acabi.
