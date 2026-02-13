Arriba 'Clue: Murder by death', un videojoc de detectius que convida a resoldre un assassinat a l'alta societat anglesa
Cocodrolo Games proposa una història carregada de misteri i secrets per descobrir
Eli Don (ACN)
L’estudi català Cocodrolo Games ha publicat aquest divendres ‘Clue: Murder by death’, un nou videojoc de detectius que convida a resoldre un assassinat a l’alta societat anglesa. La història s’ambienta en el 1932 i comença amb la mort sobtada de Lord Robert Anderson. El jugador es posa a la pell d’un investigador convocat al casalot per descobrir què ha passat i sota quines circumstàncies. És també allà que es troba amb múltiples personatges de qui haurà d’anar descobrint coses per treure a la llum els secrets de l’aristocràcia. El videojoc es pot trobar en llengua catalana a Switch, PlayStation, Xbox i Steam. En un parell de mesos també estarà disponible pels dispositius mòbils.
‘Clue: Murder by death’ és un videojoc creat pels catalans Cocodrolo Games, un estudi format per dues persones. Després de més de dos anys de feina aquest divendres s’estrena el seu darrer treball, una proposta narrativa i de simulació social ambientada en l’època postvictoriana, a l’Anglaterra.
Un vespre plujós, un important aristòcrata apareix assassinat i la feina del jugador és fer servir l’astúcia i la perspicàcia per descobrir la veritat que s’amaga darrere de la seva mort. Per fer-ho cal explorar una gran mansió amb desenes d’habitacions, així com interactuar amb la resta de personatges. “La clau del joc és que està pensat com una immersió subjectiva”, detalla l’estudi en una entrevista a l’ACN, “ja que el detectiu compta amb dos ajudants que poden anar canviant a cada partida”.
Aquest fet, segons els creadors, aporta a ‘Clue: Murder by death’ una gran rejugabilitat, perquè es nodreix de les visions subjectives d’aquests. També afirmen que el videojoc permet “jugar de forma tranquil·la” en un món en el qual tot “va molt de pressa”. “Et poses a jugar, agafes un bolígraf i un bloc de notes, i vas apuntant totes les teories i pistes per descobrir què ha passat”, assenyalen.
El videojoc està disponible a partir d’avui a Switch, PlayStation, Xbox i Steam, a més en un parell de mesos es podrà jugar a través del telèfon mòbil. Respecte a la llengua, està concebut en català i traduït a altres llengües com el castellà, l’anglès o l’italià. “És un joc narratiu de 170.000 paraules fet en català i s’ha fet amb tota naturalitat”, assenyala l’estudi, “a partir d’allà com que és un producte global, l’hem fet créixer”.
De cara al futur, l’estudi ja treballa en un nou simulador social que porta per títol: ‘Skool days’. En aquesta ocasió l’escenari és una escola i el jugador un estudiant que té dos objectius: fer amics i passar de curs. “Sempre mirem de fer jocs socials amb ànima”, afirma l’estudi. Si les seves previsions avancen al ritme previst el videojoc podria publicar-se a finals d’aquest mateix any o a principis del pròxim.
