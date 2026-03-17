Intel·ligència artificial
Jugar a Pokémon Go va ser una trampa: la seva empresa utilitza 30.000 milions de fotos dels seus usuaris per crear una còpia del món amb IA
Niantic Spatial, propietària del popular joc de realitat augmentada, està entrenant amb aquestes fotografies i la seva ubicació un model del món de gran precisió que permetrà ajudar els robots a desplaçar-se sense necessitat de GPS
Carles Planas Bou
Pokémon Go és el joc basat en realitat augmentada més popular de la història. Des del 2016, més de 100 milions de persones han sortit al carrer per localitzar i caçar els personatges de la llegendària franquícia Pokémon. No obstant, cada vegada que treien el mòbil per enfocar el món al seu voltant estaven fent molt més que mirar d’atrapar un Charizard o un Lapras per col·leccionar.
Niantic Spacial, la companyia d’intel·ligència artificial que va crear el joc, ha confirmat aquesta setmana que tota aquesta acció col·lectiva aparentment innòcua li ha servit per crear un gran negoci. La firma, creada per una empresa derivada de Google i ara propietat de la desenvolupadora de videojocs Scopely, ha utilitzat fins a 30.000 milions d’imatges tretes per escanejar les ciutats i donar forma a un model del món real que servirà perquè els robots puguin aprendre a moure’s pels carrers sense necessitar un GPS.
Pokémon Go, un fenomen global que va arribar a acumular fins a 500.000 descàrregues, et convida a recórrer pobles i ciutats a la recerca de tota mena de criatures de la saga creada pel japonès Satoshi Tajiri. Per a això, l’usuari necessita utilitzar el seu telèfon mòbil com a brúixola –cal tenir la localització activada– i com a interfície a través de la qual poder veure els pokémons integrats al món real. El que semblava un joc era una feina encoberta per documentar el món físic a una escala sense precedents.
Ubicació precisa
Aquesta lògica ha fet que centenars de milers de jugadors estiguin gravant punts de referència urbans com ara parcs i edificis des de diferents angles, condicions climàtiques i de llum. Aquesta ingent recopilació de dades ha permès a Niantic Spatial desenvolupar un model d’IA que replica el món amb gran precisió. «Tenim més d’un milió d’ubicacions arreu del món on podem localitzar-te amb precisió [...] Sabem on ets amb una precisió de diversos centímetres i, el que és més important, cap a on mires», ha explicat el director tècnic, Brian McClendon, en declaracions a la publicació especialitzada MIT Technology Review.
Sabem on ets amb una precisió de diversos centímetres i, el que és més important, cap a on mires
Per posar la seva tecnologia a prova, Niantic Spatial està col·laborant amb Coco Robotics, una start-up que ja utilitza uns 1.000 robots per repartir menjar i tota mena de paquets a quatre ciutats dels Estats Units i una de la Unió Europea, la capital finlandesa Hèlsinki. Així, opera com a mitjancera de plataformes com Uber Eats, Wolt i Doordash.
El model d’IA del món creat gràcies a Pokémon Go pot permetre a aquests petits vehicles robotitzats de repartiment navegar per zones urbanes on els alts edificis i les ones de ràdio dificulten l’aplicació del GPS, han explicat les dues companyies. Posar càmeres als carrers i dotar els robots de visió geoespacial és crucial per a aquest negoci.
«Resulta que aconseguir que el Pikachu corri de manera realista i que el robot de Coco es mogui pel món de manera segura i precisa és, en realitat, el mateix problema», ha remarcat John Hanke, director executiu de Niantic Spatial.
