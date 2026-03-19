Detecten un “làser” còsmic a 8.000 milions d’anys llum i obren una nova finestra per entendre l’univers
Un equip d’astrònoms ha localitzat un senyal de microones extraordinàriament potent procedent d’una galàxia molt llunyana, un fenomen que només es pot explicar per la fusió de galàxies i per un efecte que ja havia predit Einstein
La comunitat científica ha rebut amb sorpresa la detecció d’un senyal semblant a un làser espacial originat a prop de 8.000 milions d’anys llum de la Terra. El descobriment, descrit en un estudi de l’Observatori de Radioastronomia de Sud-àfrica (SARAO), apunta a un dels fenòmens més extrems coneguts del cosmos: un hidroxil megamàser. La troballa l’ha feta l’observatori MeerKAT, una de les infraestructures de radioastronomia més avançades del planeta, que ha captat una emissió molt intensa procedent del sistema de galàxies HATLAS J142935.3–002836. Els investigadors expliquen que aquest senyal no és un làser com els de la ciència-ficció o les pel·lícules de Star Wars, sinó un feix de microones generat per molècules d’hidroxil. “Estem veient l’equivalent a un làser procedent de l’altra banda de l’univers”, resumeix Thato Manamela, un dels científics que participa en la investigació.
Una emissió gegantina nascuda del xoc entre galàxies
L’origen d’aquest fenomen es troba en una col·lisió còsmica. Quan dues galàxies xoquen, enormes núvols de gas es comprimeixen i fan que les molècules alliberin radiació, generant el que els astrònoms defineixen com un gran làser natural. En termes tècnics, es tracta d’un màser, acrònim d’amplificació de microones per estimulació de radiació. Diversos treballs científics han constatat que la lluminositat d’aquests megamàsers està molt vinculada a la intensitat infraroja de la galàxia que els allotja. Per això, són especialment útils per identificar zones de l’univers on les galàxies s’estan fusionant i on la formació d’estrelles és especialment intensa. De fet, els experts apunten que la potència del senyal detectat és tan gran que fins i tot podria anar més enllà de la categoria de megamàser i entrar en la de gigamàser, reservada a objectes extremadament lluminosos i de gran mida, com Betelgeuse, la gran estrella vermella de la constel·lació d’Orió.
La clau d’Einstein: la lent gravitacional
Captar un fenomen tan remot només ha estat possible gràcies a un efecte que Albert Einstein ja va predir el 1915 dins la seva teoria de la relativitat: la lent gravitacional. Segons aquest principi, la gravetat d’un objecte molt massiu, com una estrella o una galàxia, és capaç de deformar l’espai-temps i desviar la llum dels cossos que té al darrere. Aquesta idea va quedar reforçada el 1919, quan l’astrònom Arthur Eddington va observar que la llum de les estrelles es corbava en passar a prop del Sol. Amb el temps, aquest mateix principi ha estat fonamental per al desenvolupament de grans eines d’observació com el Hubble, el primer telescopi espacial que va permetre captar amb gran precisió la llum de les estrelles. En aquest cas concret, la galàxia situada entre la font de radiació i la Terra va actuar com un amplificador natural: va deformar l’espai al seu voltant i va fer possible que les microones emeses des d'HATLAS J142935.3–002836 arribessin fins als 64 radiotelescopis de MeerKAT.
Per què aquest descobriment ajuda a reconstruir el passat de l’univers
Fa aproximadament 13.500 milions d’anys, l’univers era molt més petit i dens que ara. Les primeres galàxies estaven molt més juntes, la gravetat actuava amb més força i les col·lisions eren molt més probables. Amb el pas del temps, el cosmos es va anar organitzant a partir de la fusió repetida de petites protogalàxies i grans núvols de gas, fins a formar estructures cada vegada més grans. Però aquest creixement també va fer que les galàxies s’anessin separant entre elles. Avui, localitzar un objecte tan llunyà és una tasca complexa que requereix tecnologia molt avançada, tècniques especialitzades i, sovint, una gran dosi de paciència. Justament per això, la detecció de megamàsers és tan valuosa: ofereix als astrònoms pistes molt útils per reconstruir com han evolucionat les galàxies al llarg del temps. Amb la futura posada en marxa del Square Kilòmetre Array (SKA), que serà el radiotelescopi més gran del món, els científics confien a localitzar molts més megamàsers i cartografiar amb més detall els senyals que travessen l’univers.
Per què és una troballa excepcional
El descobriment combina diversos elements extraordinaris alhora: una font de radiació extremadament llunyana, una emissió d’una intensitat poc habitual, una col·lisió entre galàxies en plena activitat i un efecte de lent gravitacional que ha amplificat el senyal fins a fer-lo detectable des de la Terra. Tot plegat converteix aquesta observació en una peça clau per entendre millor tant la formació d’estrelles com els processos de fusió galàctica i l’evolució del cosmos profund.
- Les aurores boreals es podran veure a Catalunya: quina nit has de mirar al cel?
- Mor una persona de forma sobtada dins una botiga a la plaça Catalunya de Manresa
- Sis anys sense poder recuperar el seu pis: “La inquilina em deu més de 50.000 euros de lloguer”
- Vaga de mestres a la Catalunya central, en directe
- Una jove del Bages, clau en el Lux Tour de Rosalía
- La protesta de docents atura el centre de Manresa: 'És vergonyós que un mosso en pràctiques cobri més
- «El cost personal que vaig haver de pagar va ser alt»
- S’enfronta a 11 anys de presó per quedar-se una masia de Manresa amb documents falsos