Chrysalis: la nau espacial dissenyada per portar 1.000 humans a un altre sistema estel·lar
Alejandro Lingenti
Durant dècades, la idea d’abandonar la Terra per colonitzar un altre sistema estel·lar ha pertangut sobretot a la ciència-ficció. Tanmateix, alguns enginyers i científics ja intenten imaginar com es podria fer en la pràctica. Un dels projectes més ambiciosos és Chrysalis, un concepte de nau espacial capaç de transportar més d’un miler de persones en un viatge de diversos segles cap al sistema Alpha Centauri, a més de quatre anys llum de distància.
El projecte no és una missió real en construcció, però sí un disseny extremadament detallat desenvolupat dins del Project Hyperion, un concurs internacional organitzat per la Initiative for Interstellar Studies per imaginar com serien les primeres naus capaces de transportar humans a una altra estrella.
La proposta Chrysalis va guanyar el primer premi del certamen per la seva coherència tècnica i el seu intent de pensar no només en enginyeria, sinó també en la vida social i psicològica d’una comunitat humana que passaria segles viatjant per l’espai.
Una nau espacial de la mida d’una ciutat per poder arribar a un altre sistema estel·lar
El disseny impressiona per les seves dimensions. Segons els documents del projecte, Chrysalis tindria uns 58 quilòmetres de longitud —la mida d’una ciutat mitjana— i una massa estimada de 2.400 milions de tones.
La seva estructura seria cilíndrica i estaria formada per diverses capes concèntriques, cadascuna dedicada a funcions diferents: zones residencials, espais de treball, àrees agrícoles, magatzems i ecosistemes artificials capaços de produir aliments i oxigen.
La nau funcionaria com un ecosistema tancat. A l’interior hi viurien inicialment uns 1.000 passatgers, tot i que el sistema estaria dissenyat perquè la població creixi amb el temps a mesura que neixen noves generacions durant el viatge.
Perquè aquest és el punt central del projecte: Chrysalis no és una nau d’exploració, sinó una «nau generacional». És a dir, un vehicle en què diverses generacions d’humans viurien i moririen abans d’arribar al seu destí.
Un llarg viatge generacional: 400 anys a l’espai
L’objectiu final seria assolir Próxima Centauri b, un exoplaneta situat a uns 4,2 anys llum de la Terra que alguns estudis consideren potencialment habitable.
La travessia podria durar aproximadament quatre segles, amb un perfil de missió relativament simple: una fase inicial d’acceleració durant el primer any, un llarg període de viatge sense propulsió i una fase final de frenada en acostar-se al sistema estel·lar de destí.
Durant aquest temps, els habitants de Chrysalis viurien tota la seva vida dins de la nau. Els seus descendents serien els qui finalment arribarien al nou sistema estel·lar.
El projecte planteja fins i tot la preparació psicològica dels primers passatgers. Els dissenyadors proposen que les tripulacions inicials visquin durant dècades en bases aïllades de l’Antàrtida, per simular les condicions de confinament extrem que experimentarien durant el viatge interestel·lar.
Gravetat artificial i ecosistemes tancats
Un dels grans problemes dels viatges espacials de llarga durada és la microgravetat, que provoca pèrdua de massa òssia i muscular. Chrysalis intenta resoldre-ho mitjançant rotació constant de la nau, un sistema clàssic en el disseny d’estacions espacials que generaria gravetat artificial mitjançant força centrífuga.
La nau també integraria agricultura, reciclatge de recursos i producció d’aliments, elements indispensables perquè una societat humana pugui sobreviure sense suport extern durant segles.
Els sistemes automatitzats jugarien un paper clau. Robots i intel·ligència artificial ajudarien a gestionar infraestructures, mantenir la nau i facilitar la presa de decisions col·lectives entre els habitants. En aquest sentit, Chrysalis es concep més com una civilització en miniatura que com una nau tradicional.
Enginyeria i sociologia espacial: molt necessàries per a aquest gran projecte
Un dels aspectes més cridaners del projecte és que no es limita a l’enginyeria. Els dissenyadors van incloure en l’equip arquitectes, astrofísics, psicòlegs i fins i tot especialistes en ciències socials.
La raó és evident: mantenir amb vida una comunitat humana durant 400 anys no és només un repte tecnològic, sinó també un experiment social sense precedents.
Els documents del projecte exploren qüestions com els canvis en les estructures familiars, els sistemes de govern necessaris i el manteniment de la motivació en generacions que mai veuran la Terra.
Segons els autors del disseny, Chrysalis hauria de ser «una nau viva» on humans, robots i sistemes d’intel·ligència artificial comparteixin informació i decisions per garantir la supervivència col·lectiva.
¿Ciència-ficció o enginyeria futura?
Avui dia, Chrysalis continua sent un concepte teòric. Diverses de les tecnologies necessàries (reactors de fusió compactes o sistemes d’ecosistemes totalment tancats a gran escala) encara no existeixen o es troben en fases molt primerenques de desenvolupament.
Tanmateix, els experts subratllen que projectes com aquest compleixen una funció important: explorar els límits de l’enginyeria espacial i pensar a llarg termini el futur de la humanitat fora de la Terra.
És important remarcar que projectes conceptuals com Chrysalis no busquen necessàriament construir una nau demà mateix, sinó explorar els límits de l’enginyeria espacial. Com explica Andreas Hein, enginyer aeroespacial i director executiu de la Initiative for Interstellar Studies, aquests estudis formen part d’«un exercici més ampli per explorar si la humanitat pot viatjar a les estrelles» i per analitzar com «una civilització podria viure i evolucionar en un entorn amb recursos extremadament limitats».
De fet, el Project Hyperion, que va donar origen al disseny de Chrysalis, es va concebre precisament per avaluar la viabilitat dels viatges interestel·lars tripulats amb tecnologies actuals o properes, a més d’orientar futures línies de recerca i desenvolupament en aquest camp.
La història de l’exploració espacial demostra que moltes idees que semblaven impossibles —des de satèl·lits artificials fins a estacions espacials permanents— han acabat convertint-se en realitat dècades després.
Potser Chrysalis mai arribarà a construir-se, però el seu disseny planteja una pregunta que cada vegada apareix amb més freqüència en la ciència contemporània: si algun dia la humanitat decideix viatjar a les estrelles, ¿com seria la nau que portaria la nostra civilització més enllà del sistema solar?
