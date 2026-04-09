Jair Domínguez, sobre l'ordre de detenció: "No visc amagat a la muntanya, si em volen trobar ho poden fer"
L'humorista diu que "hi ha una operació per dir que s'està treballant per detenir els separatistes"
ACN
Un dia després que es donés a conèixer l'ordre de detenció emesa contra Jair Domínguez, l'humorista ha assegurat que nou viu amagat a la muntanya i que si el volen trobar ho poden fer en qualsevol moment. "És molt estrany, hi ha una operació per dir que s'està treballant per detenir els separatistes", ha manifestat en declaracions al programa 'El Món a RAC1' de Jordi Basté. Un jutjat va ordenar la detenció de Domínguez perquè assisteixi a la vista de judici oral que ha d'afrontar el pròxim dimarts. Domínguez ha assegurat que dimarts que ve assistirà al judici perquè és "una persona endreçada. De moment soc a casa tranquil·lament intentant muntar un sofà".
Domínguez ha apuntat que el judici està en marxa des de fa gairebé un any i se li ha notificat per via telefònica. "Els tràmits legals estan fets tots i la data del judici és el 14 d'abril". Ha manifestat que no es prepara discursos i que està a l'expectativa del que li preguntin. "L'esperit humorístic no l'acaben d'entendre i has de justificar que és un programa d'humor".
El cas fa referència a una causa impulsada per Vox, que va denunciar-lo per un suposat delicte d'incitació a l'odi contra la formació d'Ignacio Garriga. Domínguez va fer una crida a "combatre'ls amb un cop de puny a la boca", en un espai d'humor a 'El Matí de Catalunya Ràdio' el 15 de febrer del 2021. El cas havia estat arxivat però l'Audiència de Barcelona va ordenar la seva reobertura el juny del 2023.
Preguntat per les seves paraules del 2021, ha dit que li agrada anar pel "broc gros" i estalviar-se metàfores. "Estem arribant a un punt a la societat que a vegades sempre diem que la violència no és una opció, però si ells sempre la fan servir constantment contra nosaltres potser que no parem l'altra galta. Segur que ho tornaria a dir en qualsevol context".
L'Audiència de Barcelona ha argumentat que l'ordre de detenció emesa contra l'humorista s'ha fet per garantir la seva presència en el judici oral que tindrà lloc dimarts que ve per uns comentaris contra Vox. Així, en l'escrit que ordena la detenció diu que Domínguez "es troba en parador desconegut després de diversos avisos telefònics al mateix acusat i a la seva representació lletrada per part de l'oficina judicial i dels Mossos d'Esquadra, així com la citació negativa al domicili que va donar en fase d'instrucció per a citacions i notificacions de l'autoritat judicial". Aquestes raons, segons el tribunal, són "suficients" per decretar la recerca i detenció i "l'entrega de les oportunes ordres de recerca i captura".
