La ‘startup’ americana d'identitat digital Ditto s'instal·la a Barcelona per a créixer a Europa
Després de tancar una ronda de 13 milions d'euros, la meitat de l'equip executiu es trasllada a la capital catalana, inclòs el conseller delegat, exdirector de Google a Llatinoamèrica
L'auge tecnològic de Catalunya reverteix la fuga de cervells: "Em vaig anar perquè amb dues carreres i un màster, només optava a unes pràctiques de 900 euros"
Paula Clemente
A Gonzalo Alonso, conseller delegat de Ditto, li ha costat uns 8 mesos tenir tots els papers en regla per a ser un ciutadà de ple dret a Espanya. Aquest espanyol nascut a Mèxic (així es defineix ell), arriba precisament del país llatinoamericà amb una solució tecnològica sota el braç pensada per a reduir a dies aquest tipus de tràmits. Aquests, o constituir la filial d'una empresa en un altre país, obrir un compte en un banc o sol·licitar una hipoteca, a més de disposar d'un DNI digital vàlid i segur. La companyia porta anys treballant en aquesta mena de tecnologia criptogràfica des dels Estats Units i sota el nom d'Uniken, però l'any passat va començar una reestructuració completa que ha implicat canvi de marca (Ditto) i fer una aposta ambiciosíssima per Barcelona com a seu de referència a Europa.
Ditto acaba de tancar una ronda d'inversió de 15 milions de dòlars (prop de 13 milions d'euros, al canvi actual) liderada per la signatura americana Talipot que es destinarà en gran manera a donar forma a aquesta idea. D'antuvi, la meitat de l'equip executiu (inclòs el conseller delegat) s'ha traslladat a aquesta oficina, situada dins d'un 'coworking' en el barri de Sarrià, i la idea és començar a liderar les juntes directives des d'aquí.
Tot perquè pràcticament un 0% de la seva facturació venia d'Espanya, un país que Alonso veu com l'"epicentre de la identitat digital a Europa", amb una ciutat, Barcelona, "comparable a Berlín quant a sofisticació de tecnologia, talent, legislació i negocis". S'empara en dades com que en el primer dia de desplegament del DNI virtual, li ho descarreguessin 2 milions de persones.
Identitat digital centralitzada o no
Perquè en aquest terreny es mou Ditto. L'empresa es va fundar com una manera de donar sortida a un projecte científic desenvolupat a l'Índia al voltant de la criptografia. "Un grup de científics i matemàtics va inventar un protocol criptogràfic que està preparat per a atacs quàntics i provat per a qualsevol mena de seguretat, i que el que fa és encriptar qualsevol mena d'informació i crear un entorn segur per a fer transaccions", rememora Alonso.
Ell, que havia fet carrera en Microsoft i havia estat director de Google a Amèrica Llatina, feia anys que treballava com a consultor d'Uniken, quan l'inversor més important de la companyia li va demanar, a la fi de 2024, agafar les regnes i donar-li la volta al negoci.
"Jo m'he dedicat a reestructurar l'empresa, a fer una estratègia formal de mercats que no sols atengui el paradigma actual de la identitat i ciberseguretat digital", explica. En resum: Uniken proporcionava solucions tecnològiques per a gestionar estructures d'identitat centralitzades (aquelles en què l'empresa és propietària i garant de la protecció de les nostres dades, perquè nosaltres els hi cedim); Ditto està pivotant per a ser el soci tecnològic en els escenaris d'identitat descentralitzada (que els usuaris tinguem una cartera digital amb totes les nostres dades que ens serveixi per a tota mena de gestions).
És elaborant aquesta estratègia que va detectar que la Unió Europea està més avançada que la resta del món en matèria de "mandats de privacitat i identitat", i és per això que decideix apostar per Barcelona com catapulta cap a Europa. Dels 50 treballadors que són en total en les oficines dels Estats Units, han començat traslladant 5 (tots ells part de l'equip executiu) a Barcelona. I la idea és arribar mínim fins a 10 enguany. "El focus de la companyia està a desenvolupar Europa adequadament", conclou Alonso.
