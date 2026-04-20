Tres experts en seguretat digital debatran sobre els riscos del col·lectiu sènior
La jornada sobre ciberseguretat, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, tindrà lloc el 30 d’abril a la Cambra de Comerç de Manresa
La responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Marta Cabrera, el cap de l’Àrea de Ciberseguretat dels Mossos d’Esquadra, el sotsinspector Albert Álvarez, i la responsable de cultura de ciberseguretat a CaixaBank, Virginia Fuster, seran els tres protagonistes de la taula rodona sobre ciberseguretat sènior, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica amb el patrocini de CaixaBank. L’acte tindrà lloc el pròxim 30 d’abril, a les 10 del matí, a la sala Catalunya de la Cambra de Comerç de Manresa. Per assistir-hi com a públic us heu de registrar a través d’aquest formulari.
Aprendre a moure’s per internet amb confiança i seguretat és l’objectiu de la jornada «Ciberseguretat sènior. Seguretat digital fàcil i pràctica per al teu dia a dia». L’esdeveniment està pensat especialment per a un públic adult i oferirà de la mà d’experts del sector eines i consells útils per protegir les dades personals i reduir els riscos en l’entorn digital.
Programa de l'acte
- 09:30 h — Recepció de convidats
- 10:00 h — Benvinguda per part de Regió7
- 10:05 h — Taula d’experts “Ciberseguretat Sènior”
- Marta Cabrera, responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat
- Albert Álvarez, cap de l’Àrea de Ciberseguretat dels Mossos d’Esquadra
- Virginia Fuster, responsable de cultura de ciberseguretat a CaixaBank
- 11:05 h — Torn de preguntes
- 11:30 h — Esmorzar
- 12:00 h — Finalització de l’acte
El programa de la jornada, que requereix inscripció prèvia, inclou una taula rodona amb especialistes que abordaran qüestions clau com la protecció de dades personals, la prevenció d’estafes digitals —com el phishing o el robatori d’identitat—, la identificació de ciberamenaces habituals i les bones pràctiques en l’ús de dispositius mòbils i xarxes socials. A més, es presentaran eines senzilles, accessibles i fàcils d’aplicar en el dia a dia, especialment pensades per a aquelles persones que no han crescut en un entorn digital, però que hi interactuen cada cop amb més freqüència.
La jornada es completarà amb un torn obert de preguntes perquè els assistents puguin resoldre dubtes i compartir inquietuds. L’acte es clourà amb un esmorzar, un espai distès per afavorir l’intercanvi d’experiències.
La iniciativa, que és gratuïta i oberta a tothom, s’adreça especialment a la generació sènior que vulgui guanyar seguretat i confiança en el món digital. Es tracta d'una oportunitat per aprendre, protegir-se i connectar amb altres persones en un context marcat per unes ciberamenaces cada vegada més freqüents i sofisticades.
