Ciberseguretat sènior | Marta Cabrera Responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya
«Hi ha més denúncies per estafes digitals entre els ‘millennials’ que entre la gent gran»
La responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya considera que cal aprendre a fer un ús segur de les noves tecnologies
Marta Cabrera és la responsable del Servei Públic de Ciutadania de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Juntament amb el cap de l’Àrea de Ciberseguretat dels Mossos d’Esquadra, Albert Álvarez, i la responsable de cultura de ciberseguretat a CaixaBank, Virginia Fuster, protagonitzarà la taula rodona sobre Ciberseguretat sènior, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica. L’acte, amb el patrocini de CaixaBank, tindrà lloc el pròxim 30 d’abril, a les 10 del matí, a la Cambra de Comerç de Manresa.
Quines són les principals amenaces o riscos de cibeseguretat a les quals s’enfronta en el seu dia a dia el col·lectiu sènior?
El principal risc per a la gent gran és que les seves habilitats digitals solen ser més reduïdes que les de la resta de la població. La bretxa digital a vegades dificulta la detecció de comportaments fraudulents, com per exemple missatges o trucades que suplanten les entitats bancàries o companyies de subministrament, que són algunes de les que tenen més afectació.
És un col·lectiu especialment vulnerable a aquest tipus d’estafes?
En realitat, tota la societat està exposada a patir aquest tipus d’atacs i, de fet, hi ha més denúncies per estafes digitals entre els 'millennials' que entre la gent gran, en part perquè passen més temps a internet. Un dels problemes específics dels sèniors és que quan es produeix una estafa, aquesta té un impacte més gran, perquè el poder adquisitiu i la capacitat d’estalvi és major que en altres grups d’edat. En el cas dels fraus d’inversions, ho veiem molt clar, l’engany per invertir tots els estalvis té un impacte molt més elevat entre la gent gran que no pas entre la resta de la població. És una estafa que no té un nombre massiu de víctimes, però quan es produeix té un impacte molt elevat, perquè la víctima pot perdre una part molt important del seu patrimoni.
Quins són els errors més habituals que cometen les persones grans en matèria de seguretat digital?
El principal error és deixar-se endur per les emocions. Els ciberdelinqüents tenen l’habilitat de generar urgència, presses, por, inquietud... i això porta a prendre decisions precipitades i poc raonades. Però aquest comportament no és exclusiu de la gent gran, sinó de la majoria de les víctimes de ciberestafes!
Quins consells o estratègies els recomanen especialment per protegir les dades personals i prevenir estafes en línia?
El més important és sempre verificar qui és el nostre interlocutor, ja sigui una trucada, un missatge, un correu, un WhatsApp, el que sigui. Avui en dia qualsevol es pot fer passar pel nostre banc, però també pel nostre veí o per un familiar. Si rebem un missatge estrany, fora del comú, ja sigui una petició per enviar diners, compartir dades personals o enviar un codi que hem rebut al telèfon, hem de mirar de verificar amb qui parlem. Si és una empresa, podem contactar-hi pels canals oficials, i si és un contacte nostre a través d’una trucada al seu telèfon, per exemple. I si no hi podem contactar en el moment, esperem i ho tornem a intentar més tard, però ens hem d’assegurar sempre de fer aquest pas.
La sensibilització i la formació en l’ús de les noves tecnologies són claus per evitar algunes de les estafes que es pateixen?
Sí, però no només cal saber utilitzar les noves tecnologies, també cal capacitar la ciutadania en ciberseguretat: detectar fraus, usar les xarxes socials de forma segura, fer servir contrasenyes fortes, activar el doble factor (que és com tenir una doble contrasenya per accedir a un compte)... Els nadius digitals tenen un domini del món digital espectacular, però també pateixen el frau digital, perquè això els fa ser més confiats. Saber usar les noves tecnologies no és suficient, cal aprendre a fer-ne un ús segur. En el cas de la gent gran, el repte és doble: aprendre a fer servir les noves tecnologies i fer-ho de forma segura.
Quin impacte tenen les noves tecnologies, com la intel·ligència artificial, en l’evolució dels ciberatacs?
La intel·ligència artificial ha permès als ciberdelinqüents industrialitzar les ciberestafes fins a nivells que abans eren impensables. Ara és molt més ràpid produir missatges i no només això, sinó que aquests són més convincents i més difícils de detectar. Per tant, cal estar preparats per aquest nou escenari. D’altra banda, la intel·ligència artificial també ens ha de permetre millorar la detecció i automatitzar el bloqueig d’aquests missatges, per tant, ha de permetre equilibrar la balança.
El món digital evoluciona molt de pressa. Quins són els reptes futurs de la ciberseguretat?
La ciberseguretat és ja un àmbit indispensable en la nostra societat, perquè cada vegada fem servir més internet no només per relacionar-nos amb els nostres contactes, sinó per comprar, fer tràmits amb l’administració, etc. Per tant, el repte que tenim serà veure si som capaços de construir un espai on poder fer tot això de la forma més segura possible. Per això, no només cal que la població estigui conscienciada i sensibilitzada, també hem d’exigir als fabricants i als desenvolupadors que implementin solucions tecnològiques per millorar les eines i construir entre tots un futur digital segur.
