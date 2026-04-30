Desacceleració
S’ha estancat el negoci d’OpenAI? La creadora de ChatGPT registra menys ingressos i nous usuaris de l’esperat
La directora financera de la ‘start-up’ d’IA adverteix en un informe intern filtrat per ‘The Wall Street Journal’ que, si no s’accelera el creixement i els ingressos, podrien tenir problemes per fer front a les seves inversions massives en centres de dades
Carles Planas Bou
OpenAI, l’empresa d’intel·ligència artificial darrere de ChatGPT, registra menys ingressos i nous usuaris del que estableix en les seves pròpies previsions. Així s’indica en un informe intern filtrat per <em>The Wall Street Journal</em>.
El document indica que la directora financera de la companyia, Sarah Friar, va advertir als seus companys que, si no s’accelera el creixement i l’obtenció de noves fonts de diners, podrien tenir problemes per fer front a l’enorme despesa en centres de dades i per finançar futurs projectes per aconseguir més computació.
Fonts internes han confessat a The Wall Street Journal que Friar veu aquest escenari financer amb preocupació. Tanmateix, la start-up ha negat aquesta informació. «Això és ridícul. Estem totalment compromesos amb adquirir la capacitat més gran de computació possible i treballar àrduament en això cada dia», han indicat en declaracions al canal nord-americà CNBC.
Tot i així, OpenAI ha pres mesures per provar de corregir la seva posició financera. Només en els últims dies, la firma dirigida per Sam Altman ha rebaixat el seu compromís de despeses d’1,4 bilions de dòlars fins a 600.000 dòlars i ha trencat la seva exclusivitat amb Microsoft,el seu principal soci, per tancar acords econòmics amb altres gegants del cloud com Amazon.
Sortida a borsa
El fracàs en el compliment dels seus propis objectius arriba en un moment particularment complex, ja que OpenAI estudia una sortida a borsa que podria disparar la seva valoració fins al bilió de dòlars. Recentment, va tancar una ronda de finançament rècord de 122.000 milions de dòlars que va elevar la seva valoració a 852.000 milions. Convèncer els inversors que té un lucratiu negoci entre mans és crucial per poder efectuar aquesta sortida als mercats.
La desacceleració del negoci d’OpenAI, que també respon al creixent protagonisme de rivals com Anthropic o Google, ha afectat alguns dels socis que els proporcionen infraestructura tecnològica crucial per a la IA, des de serveis de computació al núvol fins a microxips. Així, en els últims cinc dies, les accions d’Oracle han caigut un 9,14% i les de Broadcom, un 3,96%. D’altres, com AMD o Nvidia han experimentat revaloritzacions de l’11,47% i 3,4%, respectivament.
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Fran, guia de Montserrat: 'El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- La consellera Parlon diu al Dia de les Esquadres de la Regió Policial Central que els Mossos 'són perfectament capaços de contribuir a la convivència
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- La cafeteria-floristeria Kentia Concept obre aquest dijous a Manresa
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris