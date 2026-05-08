Mesura polèmica
Cop a la privacitat: Instagram elimina a partir d’avui el xifratge d’extrem a extrem dels teus missatges
Meta es converteix en la primera empresa tecnològica que retrocedeix en matèria de proteccions de xifratge i descarta des d’aquest divendres 8 de maig una funció que fins ara havia sigut opcional
Carles Planas Bou
Instagram serà cada vegada menys privada. Com va anunciar Meta el març passat, des d’aquest divendres 8 de maig la seva popular xarxa social deixarà d’oferir als usuaris la possibilitat de protegir els seus missatges directes amb xifratge d’extrem a extrem, el mètode més segur per garantir la privacitat de les comunicacions.
En un canvi establert en la seva pàgina de funcions, Instagram va avisar llavors els usuaris que vulguin mantenir els seus missatges privats que hauran de seguir una sèrie d’instruccions per poder descarregar-los i conservar-los fora de la plataforma.
«Els missatges i trucades xifrats d’extrem a extrem garanteixen que només tu i les persones amb qui et comunique pugueu veure o escoltar el que s’envia i que ningú més, ni tan sols Meta, pugui fer-ho», va establir el gegant tecnològic. Aquesta possibilitat ja ha deixat d’existir.
Meta va anunciar el 2019 que passaria a encriptar els seus serveis, una mesura que va respondre a polèmiques per violació de la privacitat com l’escàndol de Cambridge Analytica, una firma que va explotar dades personals dels usuaris de Facebook per difondre propaganda favorable a Donald Trump i al Brexit.
«Quan penso en el futur d ’internet, crec que una plataforma de comunicació centrada en la privacitat cobrarà encara més importància que les plataformes obertes actuals», va escriure el director de la companyia, Mark Zuckerberg. «La privacitat ofereix a les persones la llibertat de ser elles mateixes i relacionar-se de manera més natural, i aquesta és la raó per la qual creguem xarxes socials».
És la primera vegada que una plataforma important retrocedeix en matèria de proteccions de xifratge, i és un senyal preocupant per al futur de les comunicacions privades
Aquesta promesa ha mort. «És la primera vegada que una plataforma important retrocedeix en matèria de proteccions de xifratge, i és un senyal preocupant per al futur de les comunicacions privades», ha advertit el periodista tecnològic Casey Newton.
La companyia ha respost a les queixes amb un breu comunicat: «Molt poques persones estaven activant la missatgeria amb xifratge d’extrem a extrem en els missatges directes, per la qual cosa eliminarem aquesta opció d’Instagram en els pròxims mesos. Qui vulgui continuar enviant missatges amb xifratge d’extrem a extrem pot fer-ho fàcilment a WhatsApp». Tampoc ha respost a les preguntes dels periodistes.
Encriptació «irresponsable»
Retuers informa que la introducció del xifratge d’extrem a extrem va indignar alguns comandaments de Meta, que la van titllar d’«irresponsable». I és que estigui mètode garanteix la privacitat total de les comunicacions, però al mateix temps això empara tota mena d’usos perniciosos dels missatges a Instagram: des del qual fan assetjadors i abusadors sexuals de menors fins al potencial ús per part de terroristes.
Aquesta oposició interna explica que Meta alenteixés el desplegament de l’encriptació, que no va començar a provar fins al 2021 i mai es va implementar per complet. Fins ara, qui volia protegir els seus missatges havia d’activar aquesta funció a través de quatre passos indicats en la seva configuració.
