L’abús de ChatGPT passa factura al cervell: llasta la memòria i la capacitat de raonament
Els experts adverteixen que dependre completament de la IA pot conduir a la «pror cognitiva» i urgeixen a revisar quines tasques es deleguen a la intel·ligència artificial
Diversos estudis, entre ells un del MIT, assenyalen que els usuaris que utilitzen de manera recurrent aquestes eines per realitzar tasques exhibeixen menys connectivitat neuronal que les persones que realitzen aquests treballs de forma autònoma
Valentina Raffio
La irrupció d’eines d’intel·ligència artificial com ChatGPT està canviant el món. Segons les estadístiques proporcionades per l’empresa OpenAI, la propietària, actualment ja hi ha més de 900 milions de persones que utilitzen aquest assistent gairebé diàriament per buscar informació, redactar textos, resoldre tasques complexes i fins i tot consultar els seus problemes personals. Però, segons comencen a advertir alguns estudis científics, sota ús excessiu d’aquestes podria estar «atrofiant» el nostre cervell i, a la llarga, podria produir problemes cognitius com, per exemple, perjudicar la nostra capacitat de raonament, deteriorar els circuits cerebrals que ens ajuden a resoldre problemes i fins i tot minvar el funcionament de la nostra memòria. «Delegar tot el nostre pensament a una màquina pot semblar una bona idea al principi però, a la llarga, és un desavantatge per al nostre cervell», afirma el neurocientífic Rodrigo Quian Quiroga, professor ICREA a l’Hospital del Mar Research Institute.
«L’ús de gadgets digitals modifica la forma en què funciona el nostre cervell. El quid de la qüestió està a entendre què es pot delegar i què no»
Cada vegada són més les institucions científiques que s’estan centrant a estudiar l’impacte de la IA generativa als nostres cervells. Un dels treballs més convincents realitzats fins ara, liderat pel Massachusetts Institute of Technology (MIT),un dels centres d’investigació més prestigiosos del món, indica que el seu ús està afectant de forma directa el rendiment cognitiu dels usuaris.
En un experiment realitzat amb mig centenar de voluntaris, els investigadors van demanar als participants realitzar una activitat amb o sense ajuda de ChatGPT mentre se’ls realitzava un electroencefalograma. L’anàlisi de la seva activitat cerebral va demostrar que els que duien a terme el treball utilitzant eines d’IA mostraven una menor activació de certes àrees del cervell, una reducció en la connectivitat neuronal i una menor capacitat de recordar el contingut sobre el qual havien treballat.
Deute cognitiu
La investigació també va revelar que, al final de l’experiment, quan es demanava a les persones que havien utilitzat de forma recurrent ChatGPT que duguessin a terme una feina utilitzant només el que hi havia al cervell, aquests no eren capaços d’igualar els resultats dels qui des del principi havien fet totes les tasques sense cap tipus d’ajuda de la IA. Els experts defineixen aquest fenomen com a «deute cognitiva». Això és el cost cerebral acumulat que apareix quan es delega en excés tasques com el pensament crític, la memòria i la resolució de problemes als xatbots –«rendició cognitiva»– i, en conseqüència, el cervell perd pistonada». Tot això, segons afirmen diverses investigacions, està contribuint a debilitar connexions neuronals i a reduir l’ autonomia intel·lectual d’aquelles persones que utilitzen de manera recurrent i acrítica aquest tipus d’eines.
La veu d’alarma sobre el potencial perill d’aquestes eines no ve sol de les institucions acadèmiques. Fins i tot Microsoft va advertir en un estudi publicat l’any passat al costat de la Carnegie Mellon University que, «si s’utilitzen de forma inadequada», productes com ChatGPT, Gemini (Google), Claude (Anthropic) o Grok (xAI, d’ Elon Musk) poden provocar «el deteriorament de les facultats cognitives que s’haurien de preservar».
En aquesta mateixa línia, unaaltra anàlisi recent de la Universitat de Copenhaguen denuncia que la indústria tecnològica està passant per alt les amenaces que suposen aquestes eines per a la salut mental i la pèrdua d’ habilitats cognitives per centrar-se, en canvi, en possibles perills futurs i, en alguns casos, distòpics.
Saber què delegar
Segons explica Quiroga, professor ICREA, el problema no és a les eines per si mateix sinó en el seu ús i, sobretot, en el tipus de tasques que es deleguen. «L’ús de ‘gadgets’ digitals modifica la forma en què funciona el nostre cervell mentre ens permet delegar tasques cognitives. Així que el ‘quid’ de la qüestió està a entendre què es pot delegar i què no», afirma l’especialista en una entrevista amb EL PERIÓDICO.
«Una cosa és confiar en ChatGPT per a tasques mecàniques i una altra de molt diferent és deixar que dugui a terme tasques que requereixen pensament crític o que prengui una decisió important sense cap tipus de supervisió», afegeix l’especialista que, a més, recorda que «ChatGPT no pot tenir idees originals ni pensament crític perquè això és una cosa encara exclusiva de la ment humana».
Per a alguns, el debat sobre l ’impacte d’aquestes eines al cervell s’assembla al que va passar als anys setanta quan, després del ‘boom’ dels primers ordinadors, la gent també es va començar a preguntar si les noves generacions perdrien la capacitat de pensar com sempre al delegar part del treball a les màquines.
«Caldrà prestar atenció a com es modificarà progressivament bona part del conexsionat de les nostres neurones, bé per falta d’ús o bé per acabar implicant-se en els nous requeriments cognitius»
En aquest sentit, segons explica Ignacio Morgado Bernal, catedràtic emèrit de Psicobiologia a la UAB i membre numerari de l’Acadèmia de Psicologia d’Espanya, és lògic pensar que la irrupció d’eines com ChatGPT canviarà la forma en què funciona el cervell humà «tal com ha passat davant altres revolucions tecnològiques». Però en aquest cas, explica, caldrà parar atenció a «com es modificarà progressivament bona part del conexsionat de les nostres neurones, bé per falta d’ús o bé por acabar implicant-se en els nous requeriments cognitius que imposi l’ús freqüent (i fins i tot addictiu) dels nous enginys».
Crida a la cautela
La incertesa sobre la magnitud d’aquest fenomen ha portat ja molts especialistes a llançar una crida de cautela. Sobretot de cara al possible ús descontrolat d’aquestes eines per part dels més joves. Un estudi de la Universitat de Xangai, de fet, suggereix que l’ús d’aquestes eines a les escoles s’ha d’utilitzar amb especial cura ja que un ús excessiu podria perjudicar el desenvolupament cognitiu i la formació de pensament crític dels estudiants.
Als Països Baixos, més de 900 professors han demanat «aturar l’adopció acrítica de la IA a l’Acadèmia», una protesta que es replica en altres llars. A Espanya, són molts els docents que estan canviant la seva manera d’avaluar l’aprenentatge dels estudiants per evitar que ChatGPT substitueixi per complet el procés d’aprenentatge.
El boom de ChatGPT a tots els sectors també ha aixecat la veu d’alarma entre els especialistes. Un treball de la Universitat de Pequín afirma que la dependència excessiva de ChatGPT podria estar promovent situacions de «pensament passiu» o «inert» en les quals els usuaris confien tant en les respostes generades per aquestes eines que acaben disminuint la seva activitat cognitiva autònoma i, sobretot, deixen d’analitzar, qüestionar o resoldre problemes per si mateixos al confiar cegament en el criteri d’una màquina. Tot i que, com recorden els experts, aquestes màquines no són oracles que pontifiquen la veritat, sinó sistemes estadístics programats per donar respostes més o menys plausibles que casin amb la visió del món de cada usuari.
