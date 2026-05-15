Nova frontera
Google i SpaceX negocien llançar centres de dades d’IA a l’espai
El gegant tecnològic i la companyia aeroespacial d’Elon Musk exploren una aliança per posar en òrbita servidors que aprofitin la llum del sol per generar l’energia que alimenti els seus sistemes d’IA, una tecnologia en fase experimental qüestionada per diversos experts
Carles Planas Bou
Google està en converses amb SpaceX per llançar centres de dades a l’espai, una tecnologia encara en fase experimental que la indústria de la intel·ligència artificial veu com la seva pròxima frontera.
Segons avança The Wall Street Journal, el gegant tecnològic podria aliar-se amb la companyia aeroespacial d’Elon Musk i utilitzar els seus coets per posar milers de servidors informàtics en òrbita que utilitzarien panells solars per transformar la llum del sol en una font infinita d’energia que alimenti els seus sistemes d’IA.
Diversos experts del sector han qüestionat la viabilitat de l’última promesa de Silicon Valley, meca de la indústria tecnològica dels Estats Units. Tot i així, Musk l’està utilitzant per captar l’interès i els diners dels inversors de cara a la sortida a borsa de SpaceX, prevista per a l’estiu. L’home més ric del món té com a missió que la seva firma arribi a una valoració superior als dos bilions de dòlars, cosa que la convertiria en la sortida a borsa més gran de la història.
Més enllà d’aquest clar interès econòmic, les negociacions entre Google i SpaceX demostren el creixent interès per desplegar centres de dades a l’espai i eliminar així els límits geogràfics, energètics i climàtics d’aquestes infraestructures terrestres. A principis d’any, el gegant aeroespacial de Musk va sol·licitar a un organisme regulador dels EUA permís per llançar fins a un milió de satèl·lits destinats a aquest final.
Google va anunciar l’any passat que preveu començar a llançar prototips de satèl·lits el 2027 de la mà de la companyia Planet Labs, un projecte denominat Project Suncatcher. «No tinc cap dubte que, d’aquí a una dècada més o menys, ho considerarem una manera més habitual de construir centres de dades», va assenyalar al novembre el director executiu, Sundar Pichai, en una entrevista amb Fox News.
Anthropic, la start-up d ’IA generativa coneguda pels models Claude que rivalitzen amb ChatGPT, també ha mostrat el seu interès a col·laborar amb SpaceX per posar centres de dades en òrbita.
