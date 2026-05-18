Falta de privacitat
L’Agència de Ciberseguretat de Catalunya adverteix: no comparteixis les teves dades personals amb la IA
Tot el que expliques a assistents conversacionals d’IA generativa com ChatGPT, Gemini, Claude o Grok pot comportar riscos i acabar tant en mans d’anunciants com al mercat negre
Carles Planas Bou
No comparteixis les teves dades personals amb la intel·ligència artificial. Aquesta és la principal advertència de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya, que recalca que fer-ho pot suposar importants riscos per a la privacitat dels usuaris.
Moltes de les persones que xategen amb un assistent conversacional d’IA generativa com ChatGPT (OpenAI),Gemini (Google),Claude (Anthropic),Grok (xAI) o Meta AI(Meta) ho fan compartint informació identificativa com el seu nom, edat o sexe, però també detalls sobre la seva vida laboral, sobre les seves relacions sexoafectives i fins i tot sobre el seu historial clínic. A més, els sistemes recopilen altres dades com la seva ubicació, el seu número de telèfon, la seva adreça IP i tot el contingut que generen.
Les companyies d’IA utilitzen aquestes dades per continuar entrenant la seva tecnologia, perfeccionar-la perquè aprengui patrons i pugui personalitzar cada vegada més les seves respostes. No obstant, tota la informació que cedeixes deixa d’estar sota el teu control i es pot girar en contra teu. «Les dades es poden vendre a tercers, utilitzar-se amb finalitats comercials i fins i tot acabar filtrades al mercat negre d’internet», alerta l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Aquest organisme, que depèn de la Generalitat de Catalunya, remarca que aquesta informació personal es pot utilitzar per crear perfils sobre el nostre comportament perquè tota mena d’empreses puguin explotar-lo, així com per entrenar sistemes de vigilància massiva o reconeixement facial. A més, si es filtra, també pot acabar en mans d’actors maliciosos que la utilitzin per cometre estafes o suplantar la identitat de les víctimes.
És per això que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya recomana no compartir informació personal, desactivar l’historial del xat si l’assistent ho permet, esborrar tot el material sensible que hagis pogut compartir anteriorment i limitar els permisos perquè l’aplicació no pugui accedir a la càmera o el micròfon del teu dispositiu. També aconsella enviar una sol·licitud d’oposició a la companyia perquè pugui entrenar els seus sistemes amb la teva informació i sol·licitar que s’eliminin els teus registres fent ús del teu dret a l’oblit, dues vies més complexes.
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- El restaurant Golut de Manresa posa data al seu tancament: el 27 de juny