Google I/O
Canvi històric al cercador de Google: més IA i noves ulleres intel·ligents
Durant la seva conferència anual de desenvolupadors, el gegant tecnològic anuncia que canvia la seva barra de cerca per primera vegada en 25 anys per adaptar-la a la IA, que es podrà utilitzar YouTube i Docs a través d’instruccions de veu i unes ‘smart glasses’ de realitat ampliada
Carles Planas Bou
Google ha anunciat el redisseny més significatiu de la seva emblemàtica barra de cerca en un quart de segle, i que la transforma en una interfície preparada per a les consultes més àmplies a través d’intel·ligència artificial. En la conferència de desenvolupadors de Google I/O, el gegant tecnològic ha detallat que el nou cercador està dissenyat per «expandir-se i adaptar-se de manera intuïtiva a les necessitats de l’usuari», i que permetrà descriure requeriments en un llenguatge més natural, llarg i complex.
«La caixa de cerca intel·ligent posa les nostres eines d’IA més potents a l’abast de la mà, fent que sigui més fàcil fer preguntes», ha destacat Liz Reid, vicepresidenta i directora de Google Search, des del Shoreline Amphitheatre, un amfiteatre a l’aire lliure situat als afores de la seu central de l’empresa a Mountain View, Califòrnia.
El sistema deixarà enrere l’autocompletat tradicional per oferir suggeriments avançats basats en IA. A més, acceptarà de manera nativa entrades multimèdia, cosa que permetrà realitzar cerques combinant text, imatges, vídeos, arxius i pestanyes de Chrome.
IA per a tot
Com a part d’aquest «nou capítol per al cercador», Google unificarà les funcions de Resums d’IA i el Mode IA en una sola pantalla, disponible globalment tant per a dispositius mòbils com per a ordinadors d’escriptori.
En una taula rodona amb periodistes, el director executiu d’Alphabet (la matriu de Google), Sundar Pichai, ha declarat que «l’extraordinari de la Cerca és com continua evolucionant per complir les expectatives de l’usuari». En aquest sentit, Pichai ha apuntat que en els últims tres anys, amb l’auge de la IA generativa, els usuaris fan consultes més llargues, més consultes de veu, o utilitzen imatges i fins i tot consultes de vídeo.
«Per a mi, la Cerca és el producte d’IA més utilitzat al món i s’està utilitzant més que mai, i evolucionem per mantenir-nos un pas endavant d’on els usuaris volen que estiguem», ha continuat Pichai. El desplegament d’aquesta nova caixa de cerca intel·ligent començarà a implementar-se a escala global a tots els països i idiomes on el Mode IA es trobi disponible, entre els quals es troba Espanya.
Preguntar a Youtube
Una altra de les presentacions de la seva conferència anual de desenvolupadors ha sigut Ask YouTube (‘pregunta a YouTube’), una nova eina impulsada per IA que permet als usuaris interactuar de manera directa amb els vídeos, realitzar preguntes complexes sobre el seu contingut i obtenir resums automatitzats en temps real.
«La gent ve a YouTube cada dia a fer moltes preguntes; hi ha molts vídeos genials, però pot ser difícil saber per on començar. Ask YouTube reimagina per complet l’experiència, fent que la informació sigui molt més digerible i fàcil de navegar. Veuràs vídeos que s’adapten millor als teus interessos i, el més important, salta directament a la part del vídeo més rellevant per a tu», ha detallat Pichai.
L’expansió d’aquesta nova eina començarà aquest estiu als Estats Units. Aquesta nova funció conversacional per a la plataforma de vídeo en streaming arriba poques setmanes després que la companyia nord-americana implementés una tecnologia similar a Google Maps. A més, Google ha llançat una altra eina d’«experiència conversacional» anomenada Docs Live, que permet als usuaris redactar textos, realitzar anàlisis conjuntes i automatitzar actes de reunions de manera simultània, extraient dades contextuals externes sense necessitat d’abandonar la interfície de treball.
Noves ulleres intel·ligents
Finalment, la multinacional ha anunciat el llançament «aquesta tardor» de les seves primeres ulleres intel·ligents d’àudio equipades amb el seu sistema d’IA, desenvolupades en col·laboració amb Samsung i les firmes òptiques Gentle Monster i Warby Parker. Aquestes no inclouran pantalla i centraran la seva experiència en la interacció per veu en mode mans lliures.
Google no ha anunciat el preu de sortida d’aquests productes, que competirà directament amb les populars Ray-Ban de Meta, que ofereixen funcions similars. El nou dispositiu, que es connectarà tant a telèfons Android com iOS, forma part del desenvolupament d’Android XR, la nova plataforma de realitat ampliada creada conjuntament per Google, Samsung i Qualcomm.
El vicepresident i director general de Realitat Ampliada (XR) de Google, Shahram Izadi, ha sigut l’encarregat de mostrar per primera vegada els dos primers models de la col·lecció i ha assegurat que n’hi haurà més. A través d’instruccions de veu (que s’activen quan l’usuari diu: ‘Hey Google’) o mitjançant un toc al lateral de la muntura, els usuaris podran comunicar-se amb l’assistent Gemini de manera privada a través d’altaveus integrats, sense que l’entorn pugui escoltar la resposta.
Entre les funcions principals que incorporarà el dispositiu d’àudio destaquen la traducció de veu i text en temps real, la navegació guiada per GPS orientada segons el camp de visió de l’usuari i la gestió de tasques complexes en segon pla.
