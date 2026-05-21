No rendible

Pèrdues milionàries i amb Musk d’amo absolut: els secrets de SpaceX revelats a la sol·licitud per a la sortida més gran a borsa de la història

L’home més ric del món controla fins al 85% dels drets a vot del gegant aeroespacial, que el 2025 va registrar pèrdues per valor de 4.900 milions de dòlars principalment a causa de la mastodòntica inversió en el desenvolupament de la intel·ligència artificial

Elon Musk, director executiu de Tesla i SpaceX, arriba a la presa de possessió del president electe dels Estats Units, Donald Trump, a la Rotonda del Capitoli dels Estats Units el 20 de gener del 2025 a Washington DC. / Chip Somodevilla / REUTERS

Carles Planas Bou

Barcelona

SpaceX, el gegant aeroespacial fundat per Elon Musk, ultima el pla de la que podria ser la sortida a borsa més gran de la història. La companyia va presentar aquest dimecres la seva sol·licitud per començar a cotitzar als mercats a partir del juny, una operació que podria convertir el que ja és l’home més ric del món en el primer trillonari que ha existit.

SpaceX és actualment l’empresa privada més gran del món. La seva valoració oscil·la entre 300.000 i 350.000 milions de dòlars, i se situa així per davant d’altres firmes com OpenAI, creadora de ChatGPT i que també planeja la seva sortida a borsa, o la xinesa ByteDance, propietària de TikTok. Després de la seva cotització, el seu valor podria catapultar-se fins als 1,75 bilions de dòlars.

El document presentat davant les autoritats nord-americanes revela informació financera que fins ara havia sigut un misteri i que, com assenyala The Wall Street Journal, presenta una situació «notablement pitjor» que la de qualsevol altra gran empresa. Malgrat les marejadores xifres que estudia la seva sortida a borsa, SpaceX va registrar pèrdues el 2025 per valor de 4.900 milions de dòlars, davant els 791 milions de dòlars de benefici del 2024. La sagnia s’ha agreujat aquest any amb unes pèrdues de 4.300 milions de dòlars, gairebé tants diners com tot l’any passat.

Pèrdues per la IA

La companyia aeroespacial lidera el mercat dels llançaments a l’ espai gràcies al seu coet Falcon i el de l internet per satèl·lit gràcies al projecte Starlink. Tot i que el primer no és rendible, els dos negocis estan consolidats, registrant uns ingressos acumulats d’uns 15.500 milions de dòlars l’any passat. Un 20% d’aquests van ser gràcies als contractes amb agències del Govern dels Estats Units com la NASA, el Pentàgon i les agències d’ intel·ligència i espionatge del país.

No obstant, els números vermells de SpaceX responen principalment a la intel·ligència artificial. Tot i que l’empresa va obtenir el 2025 uns ingressos de 18.700 milions, les despeses de capital de l’any passat gairebé es van duplicar a causa de la voluminosa inversió en xips, centres de dades i energia que requereix l’entrenament de sistemes conversacionals com Grok. S’hi suma que el febrer passat Musk va fusionar SpaceX amb xAI, la seva empresa d’ IA, per concentrar esforços per a la seva sortida a borsa. El 2025, xAI va gastar 12.700 milions en infraestructura i desenvolupament, mentre que va ingressar 3.200 milions.

Amb Musk al capdavant

Els documents també confirmen que Musk manté un ferm control sobre la direcció i la propietat de SpaceX. El magnat és actualment director executiu i l’accionista més gran de l’empresa, cosa que li permet tenir el 85% dels drets de vot. A efectes pràctics, apunta The Wall Street Journal, aquesta estructura «farà pràcticament impossible que els inversors destitueixin Musk» del seu càrrec al capdavant de la companyia que va fundar el 2002 amb la pretesa missió de colonitzar Mart.

L’any passat, Musk va percebre un salari de tan sols 54.000 dòlars. No obstant, la major part de la seva remuneració prové de dos paquets enormes d’ accions que s’activaran si el controvertit empresari assoleix una sèrie d’objectius com a mínim complicats, entre ells disparar la capitalització borsària de SpaceX a 7,5 bilions de dòlars, desplegar «centres de dades fora de la Terrai establir «una colònia humana permanent a Mart amb almenys un milió d’habitants».

