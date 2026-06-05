Invasió de la privacitat
Unes ulleres per reconèixer tothom: Meta ja està afegint reconeixement facial a les seves ‘smart glasses’ amb Ray-Ban i Oakley
La companyia de Mark Zuckerberg hauria integrat a la seva aplicació d’IA el codi d’un sistema biomètric que permetria identificar les persones captades per la cambra de les ulleres, una polèmica funció encara no activada
Carles Planas Bou
El gegant tecnològic Meta planeja afegir reconeixement facial a les seves ulleres intel·ligents, una mesura que desperta recels per la seva potencial invasió de la privacitat.
Una investigació de la revista WIRED ha detectat que la companyia dirigida per Mark Zuckerberg ha afegit a la seva aplicació d’intel·ligència artificial el codi d’un sistema biomètric que permetria identificar les persones captades per la càmera de les ulleres.
Aquesta funció, denominada internament NameTag, està dissenyada per utilitzar dades sensibles emmagatzemades als telèfons dels usuaris per identificar-los i avisar així el portador de les smart glasses de qui està al seu voltant.
Segons la publicació, aquest descobriment demostra que la matriu propietària de Facebook, Instagram i WhatsApp hauria començat a incrustar aquest codi de reconeixement facial en una app complemetària de Meta AI descarregada més de 50 milions de vegades.
Per ara, la funció està desactivada. En cas d’activar-se, assenyala WIRED, tant els models d’ulleres de Ray-Ban com les d ’Oakley «transformarà els rostres capturats per les ulleres de Meta en firmes biomètriques úniques [...] i compararà cada una amb les empremtes facials emmagatzemades al telèfon de l’usuari». La multinacional oftàlmica EssilorLuxottica, que col·labora en la fabricació de les ulleres intel·ligents, va vendre més de set milions d’unitats el 2025.
Aprofitar el caos
Un document intern filtrat per <em>The New York Times</em> va revelar al febrer que Meta volia aprofitar l’ agitació política als Estats Units de la mà de Donald Trump per llançar la seva funció d’identificació biomètrica. «La llançarem en un context polític dinàmic en el qual molts grups de la societat civil que es podria esperar que ens ataquessin tindran els seus recursos centrats en altres qüestions», diu el memoràndum.
La llançarem en un context polític dinàmic en el qual molts grups de la societat civil que es podria esperar que ens ataquessin tindran els seus recursos centrats en altres qüestions
D’aquesta manera, el gegant tecnològic recuperaria el seu polèmic ús del reconeixement facial, una tecnologia que va desactivar de Facebook fa cinc anys pels problemes legals i de privacitat que suposava. <em>The Information</em> ya adelantó el año pasado las intenciones de Meta.
Públicament, Meta s’ha limitat a dir que està «estudiant» l’adopció del reconeixement facial i que prendrà «un enfocament molt meditat». Ara, la companyia ha titllat la informació publicada per WIRED d ’«intel·lectualment deshonesta».
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