Registrat a Downdetector
Instagram i Facebook cauen: reporten errors a Espanya i altres països
Les xarxes, segons aquests informes, presenten diversos errors de càrrega, entre els quals problemes per iniciar sessió
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EFE
Les xarxes socials de Meta Instagram i Facebook estan experimentant aquest divendres problemes a Espanya, des d’aproximadament les 15.30 hores, tot i que la incidència s’ha ampliat també a altres països.
Així ho indiquen els usuaris, que estan reportant errors a Downdetector, servei que a través del seu web segueix el rastre mundial digital. L’aplicació WhatsApp també ha registrat incidències durant aquest divendres al migdia.
Les xarxes, segons aquests informes, presenten diversos errors de càrrega, entre els quals problemes per iniciar sessió.
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