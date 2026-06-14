Guia pràctica
Les millors aplicacions d’IA per al teu dia a dia
La guia pràctica d’EL PERIÓDICO classifica les millors aplicacions d’IA generativa segons la seva utilitat per resumir documents, crear agents autònoms o generar codi
Carles Planas Bou
La intel·ligència artificial s’ha convertit en la nova febre de l’or, un tren que promet grans oportunitats econòmiques al qual cada vegada més països i empreses estan pujant. El frenesí inversor que des de finals del 2022 ha eclipsat el mercat s’ha traduït en un oceà d’aplicacions comercials entre les quals és difícil navegar.
¿Quina plataforma puc utilitzar per resumir documents complexos? ¿I per crear un agent autònom que executi tasques per mi? Per orientar els internautes, EL PERIÓDICO ha elaborat una guia pràctica que recopila les millors apps d’IA generativa i les classifica segons els seus usos.
Si el que busques és una IA capaç de fer de tot, Anthropic, OpenAI i Google ofereixen els millors models multimodals amb un ampli raonament. Els seus últims llançaments, Claude Fable 5 i Claude Opus 4.8, GPT-5.5 i Gemini 3.1, ocupen el podi dels sistemes més potents del món, segons Artificial Analysis Intelligence Index, índex de referència en el sector. En alguna d’aquestes llistes també es cola Qwen, la família de models desenvolupada pel gegant xinès Alibaba.
A través de les seves apps, Claude, ChatGPT i Gemini, els usuaris poden accedir a assistents complets capaços de buscar informació, escriure, resumir documents complexos, generar codi informàtic i treballar tant amb veu com amb imatges. Així doncs, aquestes solucions poden ser particularment útils per a professionals que necessiten llegir molt material i que treballen amb eines d’ofimàtica.
Tot i que els models multimodals són capaços de generar imatges a través d’ordres escrites, hi ha apps particularment potents com GPT Image 2, d’OpenAI, o Google Flow, una plataforma de «creació cinematogràfica» potenciada per Veo 3,el seu últim model en generació de vídeo, així com Nano Banana Pro, especialitzada en imatges sintètiques. És també el cas de Runway, més dirigida a professionals del sector, o Midjourney, Canva ,Adobe Firefly o Stable Diffusion, de l’empresa Stability AI, més fàcils d’utilitzar per als usuaris sense coneixements previs.
És important remarcar que aquesta branca de la indústria de la IA és particularment controvertida, ja que algunes empreses han sigut denunciades per utilitzar obres amb drets d’ autor sense permís ni retribució econòmica per entrenar els seus models i d’altres han sigut acusades de no fer prou per impedir la creació de continguts abusius o il·legals.
En el camp de la generació d’àudio hi ha apps especialitzades a generar veus sintètiques, d’altres en la transcripció i d’altres enfocades a la producció musical. En el primer tipus despunta la ‘start-up’ polonesa nord-americana ElevenLabs, valorada en 11.000 milions de dòlars. En el segon, Otter.ai, Scribe, Rev, Sonix o TurboScriu. En el tercer, destaquen Suno; Lyria 3, de Google DeepMind; Mureka, MiniMax o Udio.
Com en l’anterior punt, la creació de música amb IA ha despertat el malestar de part important de la indústria artística. Sense anar més lluny, Universal Music Group, Sony Music i Warner Records han denunciat Suno i Udio, acusant-les d’utilitzar cançons protegides pels drets d’autor per entrenar els seus models d’IA. Artistes com Billie Eilish, Stevie Wonder, Katy Perry o Pearl Jam s’han afegit a les protestes.
La IA ha obert la porta al fet que usuaris sense coneixements puguin generar codi informàtic i depurar errors, crucial per a la creació de pàgines web, apps o altres eines digitals, només amb instruccions conversacionals. Si el que busques és un assistent que agiliti l’anomenat vibe coding, els més populars són Claude Code, d’Anthropic i Codex, d’OpenAI. Tots dos estan sent àmpliament utilitzats en la indústria de ‘software’.
No obstant, també hi ha altres solucions remarcables com Cursor, un agent per editar codi que utilitza models d’altres empreses i que SpaceX, d’Elon Musk, preveu comprar per 60.000 milions de dòlars després de la seva sortida a borsa. És també el cas de l’assistent GitHub Copilot, desenvolupat per OpenAI i propietat de Microsoft.
Molts internautes ja utilitzen els xatbots d’IA com a oracles a qui fer tota mena de preguntes. Això comporta riscos, ja que els models continuen generant informació errònia que presenten com a certa. Amb això al cap, una de les apps més recomanables per buscar informació és Perplexity, que genera respostes sintètiques amb enllaços a fonts. Per processar i analitzar documents en un entorn tancat, una altra opció robusta és NotebookLM, de Google, o Claude 3.7 Sonnet. L’empresa més ben posicionada per capitalitzar aquest ús és Google, que ja ha integrat la seva IA al seu popular cercador a través del Mode IA i els resums que genera AI Overviews. Tot i així, els experts recomanen contrastar les dades i enllaços regurgitats per les apps de la seva elecció.
La indústria de la IA s’està desplaçant dels xatbots als agents, majordoms digitals teòricament capaços d’executar tota mena de tasques de forma més o menys autònoma. Tot i que el seu ús pot comportar riscos de ciberseguretat, hi ha apps destinades a usuaris comuns i d’altres per a clients empresarials que busquen automatitzar part de les seves tasques. Per als primers, destaquen Claude Cowork, OpenClaw, ChatGPT Agent, Manus, Genspark i Kuse Cowork. Per al sector industrial, les més rellevants per a la gestió d’agents complexos són Claude Managed Agents, OpenAI Frontier, Microsoft Agent 365, Gemini Enterprise Agent Platform o Meta Business Agent.
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