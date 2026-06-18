Cartera digital
Així funcionarà a Espanya l’aplicació per verificar l’edat dels usuaris a internet
El Govern espanyol utilitzarà la cartera digital europea d’identitat digital per corroborar l’edat dels internautes, una mesura crucial per poder aplicar l’anunciada restricció de l’accés a les xarxes socials per als menors de 16 anys
Carles Planas Bou
El Govern compta amb un important aliat per impulsar la seva prohibició de l’accés a xarxes socials als menors de 16 anys. La Comissió Europea ha anunciat aquest dimecres que la seva solució tecnològica per verificar l’edat a internet «ja està llesta», una confirmació que accelera s’adopti al nostre país.
L’Executiu espanyol va presentar fa gairebé dos anys un projecte de llei de protecció digital als menors amb què pretenen evitar que nens i nenes puguin accedir a continguts inapropiats com la pornografia, la violència o les apostes. L’ambiciosa regulació està encallada al Congrés dels Diputats a l’espera que es debatin més d’un centenar d’esmenes registrades per diversos grups.
A falta que es desencalli la tramitació a les Corts, Espanya habilitarà a finals d’aquest any la Cartera Europea d’Identitat Digital (eID), un nou mètode d’autenticació segura per al món digital promogut per Brussel·les. Aquesta cartera operarà com un document d’identitat digital, però que al nostre país també servirà per verificar l’edat dels internautes i corroborar si són majors d’edat (o de 16 anys en cas de voler accedir a xarxes socials).
La Unió Europea ha dissenyat un prototip de codi font obert perquè els estats membres creïn la seva pròpia aplicació nacional de verificació d’edat, similar a la que es va habilitar durant la pandèmia de la covid. Com que Espanya es va avançar a desenvolupar la demo presentada per Brussel·les, la seva solució tecnològica «no està utilitzant peces de codi de la implementació de referència», si bé serà interoperable, expliquen al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública a EL PERIÓDICO.
Ciberseguretat a prova?
La UE assegura al seu portal tècnic que la seva solució no coneixerà la identitat ni l’edat exacta de l’usuari, només si compleix o no amb el límit establert en cada cas. El certificat tampoc emmagatzemarà dades personals com el nom o la data de naixement, i garantirà així la seva privacitat. Això és possible gràcies a un protocol criptogràfic conegut com a <em>Zero Knowledge Proof</em> (prova de coneixement zero), mètode en el qual és un tercer el que confirma que la declaració de l’usuari és certa.
Al prototip europeu de verificació d’edat no li ha fet falta estar operatiu per patir problemes de ciberseguretat. Tot i que la presidenta de la CE Ursula von der Leyen va assegurar a principis d’abril que la solució estava «tècnicament llesta», ‘hackers’ ètics i experts en criptografia van tardar menys de dues hores a exposar importants errades de seguretat que permetien als atacants segrestar la identitat dels usuaris i deixar les seves dades sensibles al descobert. Brussel·les va respondre assegurant que l’error havia sigut arreglat i que el codi «s’actualitzarà i millorarà constantment».
El prototip de Cartera Digital dissenyat a Espanya «va superar llargs i complexos processos de certificació en ciberseguretat, durant els quals no va ser possible piratejar l’aplicació per part de laboratoris especialitzats», explica el Govern. Addicionalment, i abans de ser adoptada, l’app de verificació d’edat serà posada a prova pel Centre Criptològic Nacional i, posteriorment, per l’Agència Europea de Ciberseguretat (ENISA).
Què canviarà per a l’usuari?
A efectes pràctics, l’usuari haurà d’escanejar el xip integrat al seu DNI o passaport i gravar un vídeo per comparar la seva cara amb què apareix el document. Aquesta informació permetrà al programa generar una credencial de prova d’edat. Les pàgines web l’accés dels quals està (o estarà) limitat per edat hauran d’incorporar un lector d’aquest document d’acreditació personal. A més, aquesta fórmula limitarà l’intercanvi de dades.
La també coneguda com a EUDI Wallet incorporarà progressivament altres identificadors digitalitzats com el carnet de conduir o els títols universitaris, cosa que permetrà als ciutadans europeus moure’s pel continent sense la necessitat d’implicar una còpia física. A Espanya, l’adopció d’aquests casos d’ús no compta ara per ara amb terminis fixats, si bé hi ha grups que hi treballen des de fa mesos, expliquen fonts del Ministeri per a la Transformació Digitl i de la Funció Pública.
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