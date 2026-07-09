La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
Les estafes digitals són cada cop més freqüents al nostre país
Les estafes digitals s'han disparat i cada cop són més comunes. Avui en dia i des de la seva invenció, cal anar amb precaució i tenir molta cura amb els números de telèfon que agafem, els enllaços en què punxem, i fins i tot els botons que tenim encesos al nostre dispositiu mòbil. Per tal d'informar i conscienciar a la ciutadania, la Policia Nacional ha publicat un vídeo a la xarxa social de TikTok, de les conseqüències de portar encès sempre un dels botons a què, actualment, menys cas li fem.
Parlem del bluetooth. La tecnologia bluethooth és coneguda per la seva facilitat d'ús i la seva rapidesa per connectar dispositius electrònics que estan a prop un de l'altre. Tanmateix, aquesta tecnologia tan eficaç, també pot ser la principal font d'un ciberatac.
"Ets dels que sempre porta el bluetooth del mòbil activat? Doncs compte, perquè podries ser víctima del bluesnarfing", comença dient l'agent de la Policia Nacional. "Prou que el ciberdelinqüent es trobi a 10 o 15 metres de distància i tu tinguis el bluetooth activat perquè pugui accedir al telèfon i et robin dades", avisa
El Bluesnarfig, és un dels múltiples mètodes utilitzats, conegut per ser un dels més comuns. Aquest ciberatac permet als atacants connectar-se de forma oculta a dispositius vulnerables a curta distància. A través d'ell, els hackers es poden fer amb correus electrònics, missatges o fins i tot arxius emmagatzemats al mòbil, com contrasenyes o fotografies; "que després tendeixen a vendre a la dark web o bé utilitzar per cometre un altre tipus d'estafes o d'extorsions", apunta.
Consells per protegir-se dels múltiples atacs
D'altra banda la Policia Nacional, no només ens alerta, sinó que també ens ofereix tota una sèrie de pautes que podem fer servir com a mesures de seguretat, per prevenir aquest tipus d'atacs.
- Actualitza el programari dels dispositius.
- Activa el bluetooth només quan l'utilitzis.
- Rebutja qualsevol sol·licitud que provingui de dispositius desconeguts.
Cal saber que els teus dispositius sense fils contenen una gran quantitat d'informació valuosa, i que els ciberdelinqüents aprofitaran qualsevol instant per intentar accedir a ella. Per tant, val més cuidar les teves connexions i fer-ne un bon ús per tal d'evitar situacions indesitjables.
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