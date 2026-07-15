La IA augmenta les opcions de candidats amb discapacitat a trobar llocs de treball
Una enquesta amb participants del territori demostra que sis de cada deu aspirants a aconseguir una feina ajustada a les seves característiques veu la tecnologia com una oportunitat, no com un obstacle
IRENE MICÓ BUESA
Segons el tòpic que es repeteix arreu, tecnologies com la robòtica, la internet de les coses o la intel·ligència artificial (IA) acabaran amb molts llocs de treball. Hi ha nombrosos estudis que arriben a aquesta conclusió, interpretada pels més crítics amb catastrofisme. En canvi, també hi ha experiències de signe positiu que demostren tot el contrari. És a dir, l’esclat digital està obrint possibilitats inèdites per trobar feina. I entre els col·lectius que es poden beneficiar d’aquest canvi destaca l’integrat per les persones amb discapacitat.
Les estadístiques més recents evidencien que sis de cada deu d’aquests aspirants veuen com «una oportunitat» la creixent automatització de processos en tota mena d’indústries i activitats; el 30%, la considera «una amenaça»; i la resta se situa en una posició equidistant, admetent-ne els avantatges sense oblidar-ne els riscos. L’Observatori de Vulnerabilitat i Ocupació de la Fundació Adecco, amb el suport de Keysight Technologies Sales Spain, presentarà avui l’informe d’on prové aquest material, el qual convida a l’optimisme, com afegeixen els analistes.
L’exposició pública serà el 15 de juliol perquè aquest és el «Dia Internacional de la Tecnologia Apropiada». El document en qüestió, que ha estat redactat a partir d’una enquesta formulada a 325 candidats amb discapacitat que estan cercant feina, inclou participants del territori. En concret, el 15,7% dels entrevistats prové de Catalunya, especifiquen els seus responsables. Aquests testimonis han explicat que s’estan orientant laboralment cap als serveis auxiliars, la logística, el comerç, la neteja i l’hostaleria. Els experts recorden que el major impacte de la IA s’està donant en terrenys allunyats d’aquestes disciplines, per exemple la programació, el tractament de grans volums de dades, la redacció o certes funcions d’atenció al client. «La clau és que ningú es quedi enrere en aquesta transició, especialment les persones amb discapacitat, les quals ja afronten majors barreres d’accés al mercat laboral», opina el director general de la Fundació Adecco, Francisco Mesonero. Per assolir l’objectiu, afegeix, «hem de preparar les persones i les organitzacions perquè aprofitin el potencial de la IA des de l’accessibilitat i inclusió».
Els joves i les dones són dos grups amb matisos propis dins de la investigació. Sobre els primers, els autors avisen de «la possible reducció d’oportunitats d’entrada al mercat si encara no compten amb experiència o habilitats humanes que complementin la IA, com el criteri o la presa de decisions». Quant a les dones, creuen que cal valorar «la seva major presència en àmbits com l’atenció al client o la gestió d’informació, on l’automatització està transformant tasques i competències».
«En tot cas, el desafiament no ha d’abordar-se des de l’alarmisme, sinó des de l’anticipació», recalquen els portaveus de la Fundació, que va ser constituïda el 1999 per facilitar la inserció laboral d’aquells públics que, «per les seves característiques», han de superar «més dificultats».
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