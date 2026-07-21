Aquesta és la tecnologia que està desbancant la IA com a “prioritat estratègica” de les empreses
Experts i professionals es refereixen a l’streaming de dades com la garantia per aconseguir el màxim profit d’altres tecnologies essencials
Irene Micó Buesa
IA, les sigles d’intel·ligència artificial, són les lletres que es repeteixen pertot arreu. Institucions, companyies, professionals, particulars i fins i tot oportunistes les fan servir en qualsevol ocasió, sovint com a remei miraculós per a tota mena de problemes. No obstant això, estudis recents demostren que aquesta la tecnologia considerada “prioritat estratègica” per les empreses.
En consonància amb els pronòstics formulats per al 2026 pel centre tecnològic Eurecat, amb una de les seus a Manresa, organitzacions com Confluent revelen que l’anomenat “streaming de dades” supera en rellevància la IA. Es tracta de la infraestructura que permet activar informació en temps real. Els tècnics han arribat a aquesta conclusió després d’analitzar les necessitats de 4.625 responsables digitals de corporacions de 14 països.
I és que l’eficiència de la IA “depèn directament de la qualitat, disponibilitat i capacitat d’activació de les dades que l’alimenten”, explica el director de producte de Confluent, Shaun Clowes. En altres paraules, sense solucions apropiades d’streaming de dades, la utilitat de la IA és discutible.
La proporció de caps tecnològics que identifiquen el processament de dades en temps real com un dels principals reptes ha passat del 61% del 2025 al 72% de l’actualitat. El treball de la firma especialitzada Confluent també evidencia que la protecció i la governança de les dades és vital per al 88% dels enquestats. El 96% dels participants en aquesta investigació manifesta la seva preocupació per la ciberseguretat.
L’streaming de dades s'està consolidant igualment com un “habilitador” per a altres desafiaments estratègiques, per exemple, l’experiència dels client i usuaris (97%) o la gestió del risc (93%). Aquests són els àmbits en què els executius esperen aconseguir majors beneficis gràcies a aquestes plataformes.
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