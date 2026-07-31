Despesa sense precedents
Amazon, Google, Meta i Microsoft invertiran 725 milions en IA aquest any (i això preocupa els inversors)
Les accions dels gegants tecnològics pateixen un sever correctiu borsari a causa de les astronòmiques despeses de capital associats a la construcció de centres de dades i la compra de xips per a IA, que s’han disparat un 77% el 2025
Carles Planas Bou
En l’última setmana, els gegants tecnològics han patit un sever correctiu borsari que ha esfumat milers de milions de dòlars de la seva capitalització. Les accions de Tesla han caigut un 18,5%,les de Meta un 8,5%, les d’Amazon , un 6,9%, les de SpaceX un 5,5%, les de Nvidia un 4,5% i les d’Alphabet, matriu de Google ,més d’un 3,7%. Aquest revés respon, en part, a la creixent preocupació que les seves astronòmiques inversions en intel·ligència artificial desperten en molts inversors. ¿Seran capaços de recuperar-les per traduir-les en beneficis?
Desenvolupar aplicacions d’ IA és extraordinàriament costós. I no només l’entrenament perquè els grans models de llenguatge aprenguin a generar text o imatges. Perquè aquests sistemes funcionin necessiten grans centres de dades plenes de complexos servidors informàtics compostos per xips tan escassos com d’avantguarda que consumeixen grans quantitats d’energia. Les empreses que aspiren a convertir-se en els terratinents d’aquesta tecnologia necessiten construir tota aquesta infraestructura.
Tot això ha disparat les seves previsions de despesa. Els quatre principals hiperescalars –Amazon, Google, Meta i Microsoft– planegen destinar aquest any uns 725 milions de dòlars a aquesta missió, un 77% més que el 2025, segons recopila el portal analític Value Add Vc. Si se sumen els projectes d’altres companyies abocades al frenesí inversor de la IA les xifres superen el bilió de dòlars, un volum sense precedents històrics.
L’aposta per la IA és tan costosa que està fent que aquestes empreses passin de tenir amplis marges de capital i abundants fluxos de caixa per veure’s obligades a recórrer al deute i a la venda d’accions per finançar les seves noves inversions. En total, aquestes quatre empreses i Oracle han captat 159.000 milions de dòlars en deute a nivell mundial des que va començar el 2026, un 32% més que el 2025 i més d’un 89% més que el 2024, segons The Wall Street Journal.
Cap Big Tech tindrà més despesa de capital en IA que Amazon, que va confirmar al febrer que invertirà uns 200 milions de dòlars. «No serem conservadors a l’hora d’abordar això», va afirmar el director executiu, Andy Jassy, que va justificar que es tracta d’«una oportunitat única en la vida». No obstant, aquesta agressivitat inquieta alguns inversors, cada vegada més impacients per saber quan aquestes inversions es traduiran en resultats. Des d’aleshores, les seves accions han caigut més d’un 4,8%. Els analistes preveuen que Amazon es quedi sense diners líquids el 2026.
La setmana passada, Alphabet va informar que havia quadruplicat els seus beneficis trimestrals gràcies a les seves inversions en gegants com SpaceX i Anthropic. No obstant, això no va evitar que les seves accions caiguessin gairebé un 5%. ¿Per què? Doncs principalment per l’escepticisme dels inversors en els seus plans de despesa en IA. Aquest any, Google destinarà entre 195.000 i 205.000 milions de dòlars a la construcció de centres de dades, més del doble que l’any passat i més del que havia previst al principi. Això afectarà la seva liquiditat: esgotarà l’efectiu de l’empresa abans que acabi 2026, adverteixen els experts.
Meta, el gegant propietari d’Instagram i Facebook, destinarà entre 130.000 milions de dòlars en infraestructura relacionada amb IA, entre ells Hyperion, un megacentre de dades que serà el més gran mai construït. Aquesta elevada despesa està reduint els marges de benefici de la companyia i situant les seves accions sota pressió. Des de començament d’any, han caigut gairebé un 10%.
Tot i que, com Google, recorrerà als elevats beneficis que li reporta la publicitat digital per finançar aquesta aposta, el seu flux de caixa ha caigut dels 8.550 milions registrats l’any anterior fins als 784 milions actuals, un 91% en el segon trimestre.
Microsoft projecta una inversió de fins a 190 milions de dòlars en hardware per a la IA, un 61% més que el 2025. La preocupació dels inversors per les elevades despeses de capital de la companyia en infraestructura explica que la seva valoració borsària s’hagi desplomat més d’un 17% des de començament d’any.
Durant el segon trimestre del 2026, el flux de caixa lliure de Microsoft va tenir una caiguda del 23% respecte al del mateix període de l’any anterior. No obstant, com passa amb Google i Amazon, el fort creixement del seu negoci del núvol (d’un 32% trimestral) li permet continuar generant alts marges de benefici.
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