Falta memòria
Samsung adverteix que l’escassetat de xips que està encarint mòbils i ordinadors s’agreujarà i prolongarà fins al 2028
El gegant sud-coreà vaticina que l’alta demanda de memòria per a IA agreujarà la crisi de subministrament fins al 2028, cosa que permetrà als fabricants continuar disparant els seus beneficis
Carles Planas Bou
L’escassetat de xips que està disparant el preude telèfons mòbils, ordinadors i altres productes d’electrònica de consum anirà a pitjor. Així ho ha vaticinat aquest dijous el gegant sud-coreà Samsung, el fabricant de memòria informàtica més gran del món. «Es preveu que l’escassetat de subministrament s’agreugi encara més el 2027 i persisteixi fins al 2028», ha advertit el director de divisió i vicepresident, Jaejune Kim.
Perquè els dispositius electrònics puguin emmagatzemar dades necessiten memòria RAM com les que fabrica Samsung. Aquest tipus de processador també és vital per a la intel·ligència artificial, ja que opera com el seu cervell. El frenesí inversor en aquesta tecnologia ha fet que grans corporacions com Google, Meta, Amazon i Microsoft, però també altres colossos com OpenAI, Anthropic o SpaceX, destinin milers de milions de dòlars a comprar xips per proveir el seu creixent nombre de centres de dades. No obstant, l’elevada demanda de memòria ha desbordat la seva oferta, la qual cosa es tradueix en una escassetat que està disparant el preu fins a un 600%.
Durant la seva presentació de resultats, Samsung ha corregit les seves previsions més optimistes per concloure que la falta de xips de memòria causada per la IA s’agreujarà l’any vinent i els seus impactes continuaran tenint reverberacions el 2028.
Beneficis rècord i un correctiu
El que és una mala notícia per al consumidor és també una promesa de negoci per als fabricants de xips, que no paren d’encadenar beneficis rècord. Durant el segon trimestre, el benefici net de Samsung es va multiplicar per 14 gràcies, en gran manera, a la seva divisió de semiconductors, el benefici d’explotació del qual es va disparar un 200%. Les accions del gegant sud-coreà s’han revaloritzat un 61% el 2026 i més d’un 185% l’últim any.
Els altres dos actors més potents de la indústria, la nord-americana Micron i la també sud-coreana SK Hynix, s’han disparat un 134% i un 95% des de començament d’any. Des del juliol del 2025, el creixement ha sigut encara més espectacular: d’un 544% i un 401%, respectivament. Entre les tres companyies dominen el mercat de diferents tipus de memòries com la DRAM, NAND flash o HBM.
No obstant, els inversors han començat a qüestionar l’últim mes quant temps podran mantenir aquests marges rècord, augmentant la preocupació pel creixent cost de la infraestructura de la IA i de la ferotge competència de la Xina, que podrien reduir-ne els beneficis. Des del pic registrat al juny, les accions de Samsung, Micron i SK Hynix han caigut un 38%, un 36% i un 50%, respectivament.
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