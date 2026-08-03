Les millors aplicacions d'Android i iOS per veure l'eclipsi solar del 12 d'agost en temps real
Guia pràctica per aprofitar al màxim el teu telèfon i preparar-lo per al gran esdeveniment astronòmic
Vega S. Sánchez
El 12 d'agost, Espanya es convertirà en l'epicentre mundial de l'astronomia: un eclipsi total de Sol travessarà la Península per primera vegada en més d'un segle.
Per viure'l de debò, sense perdre't ni un segon de la totalitat i evitant edificis, muntanyes i núvols a l'horitzó, convé que preparis el teu mòbil per convertir-lo en un centre de control astronòmic amb les millors apps d'eclipsis, mapes d'ombres i visors oficials.
És l'aplicació oficial que l'Institut Geogràfic Nacional ofereix per planificar els tres grans eclipsis que es veuran a Espanya entre 2026 i 2028, amb horaris exactes, fases, magnituds i trajectòria calculades per a cada municipi. Només cal tocar la teva ubicació sobre el mapa interactiu per saber a quina hora comença l'eclipsi, quan arriba a la totalitat i quina part del Sol quedarà coberta des del teu punt d'observació. Proporciona dades 100% fiables d'un organisme públic.
Aquesta aplicació està dissenyada per donar l'hora exacta de cada moment clau de l'eclipsi, enviant notificacions i avisos sonors perquè no hagis d'estar pendent del rellotge mentre gaudeixes del cel. Resulta especialment útil per a fotògrafs i observadors avançats, perquè calcula automàticament els temps de contacte i recorda quan posar-se i treure's les ulleres homologades en cada fase per garantir la seguretat visual.
Aquesta eina ofereix calendari, simuladors, horaris personalitzats i un llistat amb els millors punts d'observació per a cada eclipsi, tant solar com lunar, a qualsevol part del món. A més de cronometrar les fases i enviar avisos, permet visualitzar com es veurà l'eclipsi des de la teva ubicació concreta i funciona sense connexió un cop carregades les dades, ideal per a zones rurals o muntanyoses amb poca cobertura.
Apps com Stellarium i Sky Tonight converteixen el teu mòbil en un planetari portàtil que identifica a l'instant la posició del Sol, la Lluna, els planetes i les constel·lacions quan apuntes el dispositiu al cel. Tot i que no són eines específiques d'eclipsis, els seus simuladors de cel en qualsevol data i hora permeten saber quins astres acompanyaran el fenomen abans, durant i després de la totalitat, amb versions gratuïtes molt completes.
Trío de Eclipses
Igual que el buscador de EL PERIÓDICO, aquesta és en realitat una web que reuneix informació adreçada a la ciutadania, mitjans, comunitat científica i administracions sobre els tres eclipsis que es veuran a Espanya entre 2026 i 2028.
El portal detalla recomanacions de seguretat, criteris d'accessibilitat i pautes logístiques per a ajuntaments i sector turístic, garantint que l'observació de l'eclipsi sigui una fita social i astronòmica gestionada amb rigor.
Més que una app en si, és una eina, que s'alimenta de dades oficials de l'Institut Geogràfic Nacional i tradueix tota aquesta informació en una visualització senzilla: la franja de totalitat que travessarà el nord peninsular i les Balears, les zones on només s'apreciarà una mossegada al Sol i la trajectòria de l'ombra a mesura que avança el capvespre.
Perquè les apps funcionin amb precisió, és imprescindible activar l'accés a la ubicació GPS, permetre notificacions i autoritzar l'ús de la càmera, a més de tenir l'hora automàtica del dispositiu correctament sincronitzada.
Sense aquests ajustos, els avisos d'inici de fase, totalitat i final de l'eclipsi poden arribar desfasats, comprometent tant l'experiència visual com el compliment de les mesures de seguretat recomanades.
Bateria, cobertura i mapes 'offline'
Molts punts privilegiats d'observació es troben en zones amb cobertura limitada i gran afluència prevista, cosa que pot saturar les xarxes mòbils durant l'eclipsi.
Per això convé descarregar els mapes i dades de l'eclipsi amb antelació, portar una bateria externa carregada, activar el mode d'estalvi d'energia i comprovar el funcionament de cada aplicació el dia anterior per evitar sorpreses.
Eines i ulleres homologades
Tot i que les aplicacions i els visors digitals són aliats imprescindibles per organitzar l'observació, mai no han de substituir les recomanacions oficials de seguretat ni l'ús d'ulleres homologades.
La tecnologia t'ajuda a saber on, quan i com veure l'eclipsi del 12 d'agost, però la teva prioritat sempre ha de ser protegir la vista i seguir les indicacions de les autoritats científiques i sanitàries.
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