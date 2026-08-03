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Les millors aplicacions d'Android i iOS per veure l'eclipsi solar del 12 d'agost en temps real

Guia pràctica per aprofitar al màxim el teu telèfon i preparar-lo per al gran esdeveniment astronòmic

Un noi observa el Sol a través del seu telèfon mòbil

Un noi observa el Sol a través del seu telèfon mòbil / 123RF

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Vega S. Sánchez

El 12 d'agost, Espanya es convertirà en l'epicentre mundial de l'astronomia: un eclipsi total de Sol travessarà la Península per primera vegada en més d'un segle.

Per viure'l de debò, sense perdre't ni un segon de la totalitat i evitant edificis, muntanyes i núvols a l'horitzó, convé que preparis el teu mòbil per convertir-lo en un centre de control astronòmic amb les millors apps d'eclipsis, mapes d'ombres i visors oficials.

1. IGN Eclipses

És l'aplicació oficial que l'Institut Geogràfic Nacional ofereix per planificar els tres grans eclipsis que es veuran a Espanya entre 2026 i 2028, amb horaris exactes, fases, magnituds i trajectòria calculades per a cada municipi. Només cal tocar la teva ubicació sobre el mapa interactiu per saber a quina hora comença l'eclipsi, quan arriba a la totalitat i quina part del Sol quedarà coberta des del teu punt d'observació. Proporciona dades 100% fiables d'un organisme públic.

2. Solar Eclipse Timer

Aquesta aplicació està dissenyada per donar l'hora exacta de cada moment clau de l'eclipsi, enviant notificacions i avisos sonors perquè no hagis d'estar pendent del rellotge mentre gaudeixes del cel. Resulta especialment útil per a fotògrafs i observadors avançats, perquè calcula automàticament els temps de contacte i recorda quan posar-se i treure's les ulleres homologades en cada fase per garantir la seguretat visual.

3. Eclipse Guide

Aquesta eina ofereix calendari, simuladors, horaris personalitzats i un llistat amb els millors punts d'observació per a cada eclipsi, tant solar com lunar, a qualsevol part del món. A més de cronometrar les fases i enviar avisos, permet visualitzar com es veurà l'eclipsi des de la teva ubicació concreta i funciona sense connexió un cop carregades les dades, ideal per a zones rurals o muntanyoses amb poca cobertura.

4. Stellarium y Sky Tonight

Apps com Stellarium i Sky Tonight converteixen el teu mòbil en un planetari portàtil que identifica a l'instant la posició del Sol, la Lluna, els planetes i les constel·lacions quan apuntes el dispositiu al cel. Tot i que no són eines específiques d'eclipsis, els seus simuladors de cel en qualsevol data i hora permeten saber quins astres acompanyaran el fenomen abans, durant i després de la totalitat, amb versions gratuïtes molt completes.

5. Trío de Eclipses

Trío de Eclipses

Igual que el buscador de EL PERIÓDICO, aquesta és en realitat una web que reuneix informació adreçada a la ciutadania, mitjans, comunitat científica i administracions sobre els tres eclipsis que es veuran a Espanya entre 2026 i 2028.

El portal detalla recomanacions de seguretat, criteris d'accessibilitat i pautes logístiques per a ajuntaments i sector turístic, garantint que l'observació de l'eclipsi sigui una fita social i astronòmica gestionada amb rigor.

6. Buscador de EL PERIÓDICO

Més que una app en si, és una eina, que s'alimenta de dades oficials de l'Institut Geogràfic Nacional i tradueix tota aquesta informació en una visualització senzilla: la franja de totalitat que travessarà el nord peninsular i les Balears, les zones on només s'apreciarà una mossegada al Sol i la trajectòria de l'ombra a mesura que avança el capvespre.

Perquè les apps funcionin amb precisió, és imprescindible activar l'accés a la ubicació GPS, permetre notificacions i autoritzar l'ús de la càmera, a més de tenir l'hora automàtica del dispositiu correctament sincronitzada.

Sense aquests ajustos, els avisos d'inici de fase, totalitat i final de l'eclipsi poden arribar desfasats, comprometent tant l'experiència visual com el compliment de les mesures de seguretat recomanades.

Bateria, cobertura i mapes 'offline'

Molts punts privilegiats d'observació es troben en zones amb cobertura limitada i gran afluència prevista, cosa que pot saturar les xarxes mòbils durant l'eclipsi.

Per això convé descarregar els mapes i dades de l'eclipsi amb antelació, portar una bateria externa carregada, activar el mode d'estalvi d'energia i comprovar el funcionament de cada aplicació el dia anterior per evitar sorpreses.

Eines i ulleres homologades

Tot i que les aplicacions i els visors digitals són aliats imprescindibles per organitzar l'observació, mai no han de substituir les recomanacions oficials de seguretat ni l'ús d'ulleres homologades.

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La tecnologia t'ajuda a saber on, quan i com veure l'eclipsi del 12 d'agost, però la teva prioritat sempre ha de ser protegir la vista i seguir les indicacions de les autoritats científiques i sanitàries.

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