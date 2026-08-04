Les càmeres i els mòbils també necessiten les seves "ulleres de l'eclipsi": "Sense un filtre adequat es pot cremar el sensor de manera irreversible"
L'astrònoma María Ángeles Gil, de Cosmik Barcelona, recomana utilitzar filtres solars especials als objectius dels mòbils i les càmeres per evitar cremades als sensors durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost.
Valentina Raffio
Espanya està a punt de viure l'"eclipsi solar del segle", el primer d'aquest tipus que es podrà observar des de la península Ibèrica en més d'un segle, i ja són molts els qui somien immortalitzar un moment que, de ben segur, marcarà tota una generació. Però, segons adverteixen els experts, fotografiar el Sol sense la protecció adequada pot provocar danys irreversibles als dispositius. "Igual que les persones hem d'utilitzar ulleres homologades per veure l'eclipsi de manera segura, els mòbils i les càmeres també necessiten els seus propis filtres", adverteix l'astrònoma María Ángeles Gil, de Cósmik Barcelona, que explica que, "sense una protecció adequada, l'eclipsi pot cremar el sensor de les càmeres de manera irreversible".
"Igual que les persones hem d'utilitzar ulleres homologades per veure l'eclipsi de manera segura, els mòbils i les càmeres també necessiten els seus propis filtres"
La majoria de campanyes informatives sobre l'observació de l'eclipsi incideixen en la importància de no mirar el Sol sense ulleres homologades, ja que, segons expliquen els científics, aquest simple gest pot "cremar la retina" i provocar danys potencialment greus i irreversibles. Segons explica Gil a EL PERIÓDICO, aquest mateix mecanisme és, salvant les distàncies, el mateix que li pot passar al sensor d'un mòbil o d'una càmera que apunta directament al Sol. "Ni els nostres ulls ni les càmeres estan fets per apuntar directament al Sol. En tots dos casos, l'efecte és el mateix", explica l'especialista, que, a més, argumenta que "la intensa radiació solar pot danyar el sensor d'imatge, el component encarregat de captar la fotografia, i deixar inutilitzat el dispositiu".
Els experts expliquen que "la intensa radiació solar pot danyar el sensor d'imatge, el component encarregat de captar la fotografia, i deixar inutilitzat el dispositiu".
La solució consisteix a instal·lar filtres solars homologats davant de l'objectiu de la càmera o del telèfon mòbil. Aquests filtres, fabricats amb el mateix material que les ulleres d'observació, redueixen de manera dràstica la intensitat de la llum i també bloquegen la radiació infraroja i ultraviolada, evitant danys als equips. "No només són necessaris per a les càmeres fotogràfiques. També s'han d'utilitzar en telèfons mòbils i fins i tot en prismàtics, telescopis i qualsevol instrument òptic que hagi d'apuntar al Sol durant l'eclipsi", afirma Gil. "En tots els casos, el filtre s'ha de col·locar davant de l'objectiu, mai darrere de l'ocular, i s'ha de mantenir durant tota l'observació de l'eclipsi", afegeix.
Tipus de filtre
Actualment hi ha diferents opcions per protegir els equips durant l'observació solar. L'experta explica que hi ha filtres fabricats a mida segons el diàmetre de l'objectiu de cada càmera, així com petits filtres específics per a mòbils que es col·loquen davant de la lent. També hi ha una alternativa per als qui prefereixen fabricar el seu propi suport. "Els qui són una mica 'manetes' solen comprar una làmina estàndard i, a partir d'aquí, fabriquen la seva pròpia carcassa perquè encaixi amb els seus dispositius d'observació. És una opció que es pot adaptar a les necessitats d'instruments més grans o amb característiques poc habituals", explica l'especialista.
Els filtres per a càmeres i mòbils no només serveixen per protegir els dispositius de la radiació solar, sinó que també permeten captar fenòmens com la brillantor de la corona solar.
L'ús de filtres per a càmeres i mòbils no només serveix per protegir els dispositius de la radiació solar, sinó que, tal com explica Gil, també permet captar fenòmens com la brillantor de la corona solar. Els experts aconsellen utilitzar protecció durant tot el trànsit de la Lluna davant del Sol i retirar-la només durant els segons que dura la fase de totalitat de l'esdeveniment que, en aquest cas, es produirà al voltant de les 20:30, a pocs minuts de la posta de Sol. "En ciutats com Barcelona o Madrid, on no hi haurà una ocultació total del Sol, el filtre no s'ha de treure mai", adverteix l'astrònoma.
Els experts en astrofotografia recomanen analitzar amb detall les condicions de l'entorn abans d'intentar captar un eclipsi, ja que la complexitat d'aquest fenomen obliga a realitzar ajustos específics a les càmeres per aconseguir una imatge correcta. L'exposició, la llum disponible i la configuració de l'equip poden marcar la diferència a l'hora d'immortalitzar un esdeveniment tan excepcional. Per aquest motiu, molts especialistes aconsellen als aficionats que no tenen experiència tècnica deixar la càmera de banda i centrar-se a gaudir de l'espectacle. Al cap i a la fi, es tracta d'un esdeveniment únic, que no s'observa a Espanya des de fa més d'un segle i que, per a molts, es convertirà en un record inoblidable.
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