El divulgador científic Quantum Fracture explica les diferències entre un eclipsi solar al 99% o al 100%: "No té res a veure..."
L’expert resumeix que "l’eclipsi total és la pel·lícula, el parcial és el pòster de la pel·lícula. Durant uns minuts ets en un altre planeta"
Clara Dalmau Merencio
Avui, 12 d’agost, Espanya serà escenari d’un eclipsi total de Sol, un fenomen especialment excepcional per a la Península: serà el primer d’aquestes característiques visible des del territori peninsular en més d’un segle.
La franja de totalitat travessarà el país d’oest a est i permetrà observar com la Lluna arriba a cobrir completament el disc solar.
Tanmateix, l’eclipsi no es podrà contemplar de la mateixa manera des de tots els punts d’Espanya: en bona part del nord i centre peninsular serà total, mentre que en altres zones es veurà únicament de manera parcial.
La diferència del 99% al 100%
Aquesta diferència és precisament la que ha volgut explicar el divulgador científic José Luis Crespo, conegut a les xarxes socials com a Quantum Fracture, en un vídeo publicat a Instagram.
Crespo explica que molts es podrien trobar en la situació de considerar que no val la pena desplaçar-se per observar la totalitat perquè des de la seva localitat es podrà veure un eclipsi parcial.
Per al divulgador, però, la diferència és molt més gran del que podria suggerir el percentatge d’ocultació: "Un eclipsi parcial al 99% no té res a veure amb un eclipsi total. Però és que ni de lluny".
Passa desapercebut
Durant un eclipsi parcial, explica Crespo, la Lluna simplement oculta una part del disc solar. El resultat permet apreciar com "li falta un tros" al Sol i alguns efectes curiosos de la il·luminació, com les petites mitges llunes que poden aparèixer projectades a les ombres dels arbres.
Però més enllà d’aquests canvis en la llum ambiental, considera que l’experiència pot passar relativament desapercebuda: "Si no t’ho diuen, potser ni t’adones que està passant alguna cosa".
"Ets en un altre planeta"
La situació canvia radicalment quan l’eclipsi és total. L’Institut Geogràfic Nacional (IGN) defineix precisament aquest fenomen com aquell en què, des del punt d’observació, la Lluna cobreix completament el disc solar.
La diferència entre observar-lo com a total o parcial depèn de la posició de l’observador respecte de l’ombra projectada per la Lluna.
Segons Crespo, és llavors quan apareix la part veritablement extraordinària del fenomen: "Durant uns minuts ets en un altre planeta". El cel es pot enfosquir de manera sobtada en ple dia i l’entorn experimenta canvis perceptibles.
El divulgador esmenta, entre altres efectes, un descens de la temperatura, modificacions en el vent i en el comportament dels animals.
Una experiència única
Però per a Crespo, hi ha un element que marca la diferència per damunt de tots els altres: la corona solar. "On hi havia el Sol apareix un astre negre. Un astre impossible envoltat d’una mena de flor blanca, la corona solar", descriu.
Es tracta de l’atmosfera exterior del Sol, normalment oculta per la intensa brillantor de la mateixa estrella i que, durant la totalitat, es pot observar al voltant del disc lunar.
La possibilitat de contemplar la corona és una de les característiques que fan especialment singular un eclipsi total.
Del pòster a la pel·lícula
Per això Crespo insisteix que un eclipsi amb una ocultació del 99% i un que arriba a la totalitat no s’han d’entendre simplement com dues versions del mateix espectacle. "Res d’això t’ho dona un parcial", sentencia.
"L’eclipsi total és la pel·lícula. L’eclipsi parcial és el pòster de la pel·lícula, trepitjat per nens i tacat per coloms", conclou el divulgador.
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