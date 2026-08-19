Neix una eina per detectar els treballs escolars fets íntegrament amb IA
Authory.tech, un dels projectes finalistes del programa d’emprenedoria de la UOC, analitza el procés d’escriptura dels estudiants i registra el temps emprat, la inserció de fragments copiats o l’ús de vocabulari poc habitual
Olga Pereda
Amb una intel·ligència artificial cada vegada més sofisticada i uns alumnes hàbils que utilitzen eines per «humanitzar» textos artificials, com es pot distingir una redacció humana d’una altra feta amb ChatGPT? Els professors expliquen que, fins ara, els detectors d’intel·ligència artificial no estan sent especialment útils. Davant d’aquesta limitació, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha presentat oficialment aquest dimecres una eina, Authory.tech, per ajudar els docents a verificar l’autoria dels treballs acadèmics.
A Espanya, gairebé dos terços dels estudiants d’entre 11 i 14 anys utilitzen eines d’IA. D’aquests, set de cada deu ho fan amb finalitats acadèmiques
A Espanya, gairebé dos terços dels estudiants d’entre 11 i 14 anys (64,4%) utilitzen eines d’IA, segons una investigació recent de la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR), la Universitat del País Basc (UPV-EHU) i la Universitat de València. D’aquests, set de cada deu ho fan amb finalitats acadèmiques. Segons expliquen, les utilitzen per buscar informació per a les tasques de classe, resoldre dubtes, corregir textos propis i resumir informació. Quants d’ells la fan servir per redactar treballs sencers? A Espanya, de moment, no hi ha dades, però una investigació publicada a The Economist assenyala que el 15% dels estudiants de secundària dels EUA admeten que utilitzen la IA per elaborar una tasca completa.
Com detecta el plagi
Entre els creadors de la nova plataforma hi ha Nil Gallego, estudiant d’Enginyeria Informàtica de la UOC. Authory.tech analitza el procés d’escriptura de l’alumnat i registra diferents indicadors durant la redacció, com ara la velocitat d’escriptura, el temps emprat per completar el treball, la inserció de fragments copiats o l’ús de vocabulari poc habitual per al nivell acadèmic. «A més, compara aquests patrons amb els d’altres estudiants del mateix grup. Després, transforma aquesta informació en visualitzacions i mètriques perquè el professorat pugui entendre millor com s’ha elaborat un treball», expliquen els seus promotors.
Authory.tech no està plantejada com una eina per emetre veredictes salomònics. L’objectiu no és que el resultat sigui una resolució que sentenciï «text IA» o «text humà», sinó «aportar evidències al professor i que sigui aquest qui prengui la decisió final».
"Fins ara, els detectors d’IA no ens estan servint de gaire perquè presenten biaixos, així que els professors hem perdut la capacitat de detectar el plagi. Abans sí que teníem una evidència i ho podíem demostrar, però ara no. És la nostra paraula contra la de l’alumne"
Joaquín González-Cabrera, investigador del grupo Ciberpsicología de UNIR y professor de la facultat d’Educació, reconeix que un dels problemes que comporta la IA és, precisament, quan els estudiants la utilitzen per redactar treballs sencers. “Fa anys, els sistemes per detectar plagis funcionaven molt bé, però ara tot ha canviat perquè les eines d’IA serveixen per redactar textos originals. Fins ara, els detectors d’IA no ens estan servint de gaire perquè presenten biaixos, així que els professors hem perdut la capacitat de detectar el plagi. Abans sí que teníem una evidència i ho podíem demostrar, però ara no. És la nostra paraula contra la de l’alumne”, explica.
La majoria de detectors d’IA, fins ara, són molt rudimentaris. “Analitzen únicament el text final, ofereixen percentatges opacs i produeixen falsos positius. En aquest sentit, el futur implica entendre el procés d’elaboració del treball, no només el resultat”, al·leguen els creadors d’Authory.tech.
Les redaccions fetes amb IA són perfectament coherents, els verbs estan sempre ben utilitzats i la puntuació és adequada i sense errors. Tots els paràgrafs tenen més o menys la mateixa extensió.
Què fan els professors
El docent i investigador de la UNIR explica que, en general, els professors saben quan tenen al davant un text humà. “Les redaccions fetes amb IA són perfectament coherents, els verbs estan sempre ben utilitzats i la puntuació és adequada i sense errors. Tots els paràgrafs tenen més o menys la mateixa extensió. La intel·ligència artificial cada vegada ho fa millor i aconsegueix textos elegants. Però no tenen ànima, no connecten amb la realitat i són inespecífics. Són plans i a mi, com a professor, em deixen fred”, comenta.
Després d’entrevistar-se amb docents, els creadors d’Authory.tech van constatar que els professors no disposen d’eines per demostrar que un alumne s’ha limitat a fer un copia-i-enganxa de la IA. "Això els generava inseguretat, conflictes i una pèrdua progressiva de confiança en l’avaluació", expliquen.
“Garantir que, en el context actual, l’aprenentatge continuï sent un procés basat en l’esforç i la construcció de coneixement” és un dels objectius centrals dels creadors d’Authory.tech, un dels projectes finalistes del programa d’emprenedoria SpinUOC 2026. "La nostra preocupació principal no és només l’automatització dels textos, sinó el risc que els estudiants deixin de desenvolupar habilitats fonamentals com el pensament crític, la capacitat d’argumentació o la construcció d’una veu pròpia", defensen.
Els creadors de la plataforma expliquen que hi ha patrons molt evidents associats a treballs fets amb IA o amb contingut copiat. Per exemple, els estudiants que acaben el treball massa ràpid o en els quals es veu clarament que han enganxat un text de cop. Però també hi ha alumnes que han après a dissimular molt bé l’ús de la IA. «Per això hem desenvolupat documentació de suport per al professorat en què expliquem quines mètriques convé observar i com triangular diferents indicadors per identificar sospites de manera rigorosa», conclouen.
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