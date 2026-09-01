Canvis en el gegant tecnològic
Tim Cook s’acomiada d’Apple després de 15 anys amb un rècord i un nou iPhone en camí: «Estimo aquesta empresa»
John Ternus és, des d’aquest dimarts, el nou director executiu de la segona companyia més valorada del món, que afronta el repte de llançar un iPhone plegable i posicionar-se en la carrera per l’explotació comercial de la intel·ligència artificial
Carles Planas Bou
Després de 15 anys encapçalant la torxa que li va passar Steve Jobs, Tim Cook va deixar ahir de ser el director executiu d’ Apple. Des del 2011, aquest empresari ha convertit la companyia tecnològica en un colós que domina el mercat de la telefonia mòbil gràcies a l’icònic iPhone i que despunta com la segona més valuosa del planeta amb una capitalització que supera els 4,6 bilions de dòlars.
Cook es va acomiadar amb un emotiu comunicat dirigit als empleats d’Apple. «Avui és el meu últim dia com a director executiu d’Apple. Sempre vaig saber que aquest moment arribaria algun dia i, no obstant, em costa creure que hagi arribat i que estigui escrivint aquestes paraules. M’encanta aquesta empresa i l’equip que hi ha darrere», diu el missatge, segons va avançar Bloomberg.
«Aquest lloc és la prova que la cultura triomfa sobretot. Compartim la convicció que el que construïm importa, i que tenim tant l’oportunitat com la responsabilitat de deixar el món millor del que el trobem. Aquest propòsit és part del que fa que aquest lloc sigui extraordinari».
El llegat de Cook
L’ara president executiu del consell d’administració d’Apple s’acomiada amb un rècord notable, ja que la firma de la poma acaba de tancar el millor tercer trimestre fiscal de la seva història, amb gairebé 110.000 dòlars en ingressos. Des del 2011, les seves accions s’han disparat més d’un 2.000%.
Tot i que Jobs va posicionar Apple com a referent tecnològic, el seu hereu ha disparat en negoci de la companyia, venent més de 3.100 milions d’iPhones, perfeccionant productes ja existents abans del seu mandat com l’ordinador Mac i llançant nous dispositius com els AirPods o l’ Apple Watch, dos wearables el consum dels quals ha sigut massiu.
El llegat de Cook també està profundament marcat per la seva aliança manufacturera amb la Xina – criticada per alguns –, pel disseny dels seus propis xips – que ha ajudat a disparar els marges de negoci de la companyia – i per l’obertura de noves fonts d’ingressos amb serveis com iCloud, Apple Store, Apple Music o Apple Pay.
Els reptes del nou CEO
El seu càrrec l’ocupa, des d’avui, John Ternus. El mandat del fins ara cap de hardware de la companyia arrenca amb, almenys, dos reptes majúsculs. D’una banda, l’esperat llançament d’un iPhone plegable, que podria anunciar-se el pròxim 9 de setembre, data en què es presentarà el nou iPhone 18 Pro. El primer smartphone plegable d’Apple s’apodarà Fold o Ultra, es desplegarà com un llibre ample i que s’assemblarà a l ’iPad, segons les últimes filtracions.
L’altre repte serà el de posicionar Apple en el negoci de la intel·ligència artificial. Amb Cook, la companyia va prendre una sèrie d’errors que la van treure de la carrera, com el llançament fallit d ’Apple Intelligence el 2024. Després d’aquest inusual desencert, Apple ha decidit mantenir-se al marge del frenesí inversor en centres de dades i en el desenvolupament de models d ’IA, recorrent a la tecnologia de rivals com OpenAI o Google. Aquesta decisió podria ser vital per al seu futur.
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