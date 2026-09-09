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Apple presenta l’iPhone 18 Pro i Pro Max: preu, novetats i data de sortida a Espanya

Cupertino estrena aquesta tarda la seva nova era sota John Ternus amb els iPhone 18 Pro i 18 Pro Max, equipats amb el xip A20 Pro de 2 nm, càmeres de 48 MP i, en el model Max, obertura variable; el primer plegable d’Apple, l’iPhone Ultra, completa una ‘keynote’ històrica marcada per preus a l’alça i un llançament esglaonat

Imatge filtrada de l’iPhone Ultra

Imatge filtrada de l’iPhone Ultra / t

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Pilar Enériz

Apple celebra aquesta tarda, a les set de la tarda a Espanya, el seu esdeveniment «Surprise and shine» a l’Steve Jobs Theater de Cupertino, el primer sota la direcció del nou CEO John Ternus. La cita del 9 de setembre del 2026 està cridada a ser una de les més importants dels últims anys, amb tres llançaments mòbils sobre la taula: els iPhone 18 Pro i 18 Pro Max i un primer ‘smartphone’ plegable de format llibre, conegut fins ara com a iPhone Ultra.

Data de sortida a Espanya i calendari de llançament

Segons el patró habitual d’Apple i les últimes informacions publicades davant de l’esdeveniment, s’espera que les reserves dels iPhone 18 Pro i 18 Pro Max s’obrin a finals d’aquesta setmana, amb una arribada a les botigues prevista per al divendres 18 de setembre del 2026 en la majoria de mercats, inclosa Espanya. Alguns mitjans apunten també a la possibilitat que Apple confirmi reserves el 12 de setembre i venda en botiga el 18, per evitar així l’11S com a dia de llançament.

L’iPhone Ultra, en cas de presentar-se oficialment aquesta tarda (hi ha un total hermetisme), podria seguir un calendari similar o lleugerament posterior, depenent de la disponibilitat inicial i de l’estratègia comercial que Apple decideixi aplicar en el seu primer plegable.

iPhone 18 Pro i Pro Max: les grans novetats

Els dos models Pro arribarien amb el xip A20 Pro, fabricat en 2 nanòmetres per TSMC, i amb el mòdem C2 dissenyat per Apple. Aquesta combinació s’hauria de traduir en més rendiment, millor eficiència energètica i connectivitat renovada, tot i que les xifres exactes quedaran per a la ‘keynote’.

La gran novetat tècnica s’espera en fotografia: una càmera principal amb obertura mecànica variable, probablement reservada a l’iPhone 18 Pro Max. Aquest sistema permetria ajustar físicament l’entrada de llum i afinar el desenfocament, un salt conceptual respecte a les solucions basades només en ‘software’. També s’anticipen millores en refrigeració, autonomia i un Dynamic Island més reduït.

En disseny, les filtracions apunten a dos nous colors per a la gamma Pro: un de vermell fosc i un de blau clar. Apple mantindria així la separació clàssica entre les mides de pantalla Pro i Pro Max, sense canvis dràstics en el format dels seus mòbils no plegables.

Característiques principals (resum)

iPhone 18 Pro / 18 Pro Max

Xip: A20 Pro (2 nm) i mòdem C2 d’Apple.

Pantalles: OLED LTPO ProMotion de 6,3’’ (Pro) i 6,9’’ (Pro Max), totes dues a 120 Hz.

Càmeres: triple sensor posterior de 48 MP; obertura variable especialment en el Pro Max.

Bateria: fins a ~5.567 mAh al Pro Max (versió eSIM EE. UU.), amb millores d’autonomia respecte al 17 Pro Max.

Disseny: Dynamic Island més petit; nous colors vermell fosc i blau clar per a la gamma Pro.

iPhone Ultra (plegable)

Format: llibre, amb pantalla exterior de ~5,3–5,5’’ i interior de ~7,7–7,8’’.

Xip: A20 Pro i mòdem C2; sense Face ID, amb Touch ID lateral.

Càmeres: doble sensor posterior de 48 MP (gran angular i ultra gran angular), sense teleobjectiu.

‘Software’: iOS 27 optimitzat per a multitasca en horitzontal i dues apps simultànies.

Preu a Espanya

Les últimes estimacions abans de l’esdeveniment situen el preu de sortida dels iPhone 18 Pro i Pro Max en una forquilla superior a la generació anterior, amb increments previstos d’entre 100 i 200 dòlars als EUA i ajustos a l’alça també a Europa. En el cas d’Espanya, els minoristes ja han començat a aplicar descomptes a la generació anterior (iPhone 17 Pro i Pro Max, cosa que obre la porta a les compres interessants d’aquests models) i suggereix que els nous equips es posicionaran en un rang prèmium més elevat.

Per a l’iPhone Ultra, les projeccions manegen un preu de sortida superior a 2.000 dòlars, en una forquilla aproximada de 2.000 a 2.500 dòlars abans d’impostos, cosa que el convertiria en l’iPhone més car venut fins ara. La conversió a euros i els impostos locals elevarien encara més aquesta xifra a Espanya.

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Què s’espera confirmar aquesta tarda

A partir de les set de la tarda, Apple hauria de confirmar oficialment noms, especificacions, preus i dates exactes de reserva i venda a Espanya per als iPhone 18 Pro, 18 Pro Max i, possiblement, l’iPhone Ultra. Tot apunta que l’iPhone plegable deixarà de ser un rumor (tota una incògnita a poques hores de la presentació) per convertir-se en el nou sostre tecnològic i comercial de la companyia, mentre els models Pro consoliden una gamma alta més potent, amb millor càmera i més autonomia.

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