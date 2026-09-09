Novetats tecnològiques
Apple dona el tret de sortida a l’era Ternus amb el llançament de l’iPhone 18 Pro i de l’iPhone Duo, el primer mòbil plegable de la seva història
El primer esdeveniment de la tecnològica amb John Ternus com a director executiu servirà per introduir la gamma prèmium de l’iPhone 18, el primer smartphone plegable de la companyia i nous models de l’Apple Watch i els AirPods
Carles Planas Bou
Sorprendre i brillar. El nom amb què Apple ha batejat el primer esdeveniment mundial amb John Ternus com a nou director executiu està sent més que una declaració d’intencions. Aquest dimecres, la companyia de la poma mossegada ha presentat al món els nous iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, l’últim salt del seu icònic mòbil, vaixell insígnia de la casa. No obstant, el que més ha cridat l’atenció ha sigut el llançament de l’esperat iPhone Duo, el primer smartphone plegable de la història de la segona empresa més valuosa del món.
La primera novetat presentada aquesta tarda a Cupertino (Estats Units) no inclou gaires sorpreses. Els iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mantenen el disseny dels models anteriors, però introdueixen millores notables en l’eficiència del seu xip, l’A20, que permet un temps d’ús més gran i una càrrega més ràpida. «No és revolucionari, però definitivament benvingut», ha valorat l’analista tecnològic Marques Brownlee.
Potser la millora més visible dels nous iPhone és a les seves càmeres, que incorporen sensors molt més grans que en les seves anteriors versions. A més, comptaran amb una nova funció que permetrà als usuaris identificar si una imatge és real i presa amb un iPhone o si ha sigut generada o modificada amb intel·ligència artificial. «Això és el que passa quan vas a la Lluna i tornes», ha assegurat Apple durant la seva presentació.
El seu preu arrenca en 1.199 i 1.299 dòlars respectivament, lleugerament més cars que els iPhone 17 Pro. Tots dos es podran comprar en botiga a partir del 18 de setembre.
Els fans del gegant tecnològic hauran d’esperar per conèixer tots els detalls de l’iPhone 18. La presentació de la gamma bàsica de l’smartphone s’ha mudat a un esdeveniment que celebrarà durant la primavera del 2027, un canvi de calendari que podria convertir-se en norma.
El primer mòbil plegable d’Apple
Sense cap dubte, la gran novetat de la primera keynote des que Tim Cookva renunciar al càrrec de director executiu ha sigut la presentació de l’iPhone Duo. L’esperat mòbil plegable d’Apple compta amb una pantalla interior de 7,6 polzades amb càmera per a selfies i una pantalla exterior de 5,4 polzades. Plegat serà de la mida d’una cartera i obert, del d’un passaport.
L’iPhone Duo compta amb dues càmeres: una nova càmera principal de 48 MP i una càmera ultra gran angular de 48 MP, la mateixa que l’iPhone 18 Pro. A més, «més endavant aquest any» sortirà l l’Apple Pencil, un bolígraf tàctil que funcionarà a les dues pantalles.
«L’iPhone Duo és una mostra de la increïble creativitat, l’enginy i la dedicació dels equips d’Apple», ha celebrat Ternus. «És un iPhone com cap altre».
El preu més baix per al nou dispositiu d’Apple és de 2.399 euros en la versió amb 256 GB de memòria, si bé la més cara es dispararà fins als 3.839 euros. Estarà disponible a les seves botigues a partir del 23 d’octubre.
Nous Apple Watch i AirPods
La presentació d’aquest dimecres suposa el tret de sortida a la que s’espera que sigui l’onada més gran de productes de la història d’Apple, que s’allargarà fins al 2029. Per ara, la companyia ha presentat una altra generació de rellotges intel·ligents que, com amb els iPhones, no incorporen grans novetats. Es tracta de l’Apple Watch Series 12 i de l’Apple Watch Ultra 4, que mantenen els mateixos dissenys i integren nous xips i sensors de freqüència cardíaca perfeccionats que, segons la firma, són «els més precisos en un dispositiu portàtil». El preu del primer serà de 399 dòlars, mentre que el segon ascendirà fins als 799 dòlars.
Com els Apple Watch, els auriculars AirPods són una potent línia de negoci que Apple va obrir gràcies al rol de Ternus com a cap de hardware, els components físics que formen els productes de la companyia. Ara, amb el jove directiu californià de CEO, la companyia ha presentat els AirPods 5, un dispositiu de nova generació, el redisseny del qual millora la qualitat del so, la cancel·lació activa de soroll (en un 50%) i amplia la seva autonomia fins a les quatre hores. La gamma bàsica dels auriculars d’Apple costa 129 dòlars, mentre que la prèmium ascendirà fins als 149 dòlars.
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