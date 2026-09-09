Nova etapa a Apple
John Ternus, l’enginyer de productes que guiarà Apple en l’era de la IA
Carles Planas Bou
La trajectòria de John Ternus, el flamant nou director executiu d’Apple, està estretament lligada a la innovació que ha impulsat el lucratiu èxit de la firma de la poma. Quan s’hi va incorporar el 2001, l’empresa va presentar el seu primer iPod. Quan el 2013 va assumir el càrrec de vicepresident d’enginyeria de hardware, va ser el torn del primer iPhone amb lector d’empremtes digitals. Quan es va convertir en cap de departament el 2021, va néixer l’AirTag.
Aquest californià de 51 anys, el membre més jove de l’equip directiu d’Apple, s’enfronta ara al seu primer gran repte com a líder de la segona empresa més valuosa del món. Aquest dimecres, anunciarà el llançament de l’esperat iPhone 18 Pro —el model bàsic es posposarà a la primavera de l’any que ve—, però també el d’un dispositiu que els fans de la companyia no han vist en les dues dècades d’existència de l’smartphone: un nou mòbil plegable. Ternus tindrà la complicada missió de convèncer els usuaris que valdrà la pena pagar els més de 2.000 dòlars que costarà aquest producte de veta de mercat, un preu també sense precedents. Tots dos presentaran una millor integració de sistemes d’IA generativa, camp en què s’està quedant enrere.
Enginyer mecànic de formació, Ternus és el primer director executiu d’Apple en tres dècades que ha centrat tota la seva carrera en el desenvolupament del hardware, els components físics que conformen els productes de la companyia. Sota el seu lideratge, l’empresa de Cupertino ha creat els seus propis xips per als ordinadors Mac, una aposta estratègica, i ha llançat el rellotge intel·ligent Apple Watch i els auriculars AirPods, importants línies de negoci. El seu únic entrebanc ha sigut, per ara, el patit amb les Apple Vision Pro, el dispositiu de realitat virtual que van llançar a principis del 2024 i les vendes del qual s’han quedat molt lluny del que es desitjava.
"Ha sigut un privilegi contribuir a donar forma als productes i les experiències que han transformat en gran manera la manera com interactuem amb el món i entre nosaltres", va explicar Ternus en un comunicat compartit per la companyia a l’abril.
Reptes en l’era de la IA
The Wall Street Journal ha definit Ternus com un directiu "afable", amb un estil de gestió assossegat més semblant al del seu predecessor i mentor, Tim Cook, que al del volàtil Steve Jobs, l’icònic cofundador d’Apple. El seu caràcter discret i de perfil baix podria ajudar-lo a resoldre un dels grans reptes que afronta la companyia: fer que els consumidors assumeixin un augment dels preus per compensar els creixents costos en la cadena de subministrament o comprometre els seus elevats marges de benefici.
El nou CEO d’Apple, expert en hardware, també assumeix la complexa missió de posicionar-se en el negoci de la intel·ligència artificial, un paraigua de tecnologies que s’està desplegant a través del software. La companyia ha fracassat a l’hora de desenvolupar els seus propis models i ha recorregut als de rivals com OpenAI i Google. Tampoc ha apostat, per ara, per la milionària inversió en centres de dades que li atorgui el control de la IA. La presentació d’aquest dimecres pot donar pistes sobre l’estratègia de Ternus en aquest camp.
Onada de nous productes
L’esdeveniment que se celebrarà avui a les 7 de la tarda (hora espanyola) també servirà perquè Ternus doni el tret de sortida a l’onada més gran de llançaments de productes de la història d’Apple, que s’allargarà fins al 2029. Bloomberg informa que, de cara als pròxims anys, la companyia ja treballa en el desenvolupament de noves versions primes dels seus iPhone, MacBook, iPad i Apple Vision Pro. També explora el disseny de novetats com uns AirPods equipats amb càmeres per interpretar l’entorn de l’usuari, unes ulleres de realitat augmentada, un iPad plegable o un dispositiu domèstic amb pantalla.
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