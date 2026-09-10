Novetats tecnològiques
L’iPhone Duo torna el protagonisme al mòbil plegable: Pot Apple convertir-lo en un èxit?
El gegant tecnològic de Cupertino fa el salt als smartphones plegables, un segment de nínxol que representa poc més del 2% dels mòbils que es venen arreu del món i en el qual despunten rivals com Samsung o Huawei
Carles Planas Bou
Gairebé 20 anys després de canviar el curs de la seva història amb el llançament del primer iPhone, Appleva presentar aquest dimecres una innovació sense precedents dins de la companyia: l’iPhone Duo, un mòbil plegable que passa de la mida d’una cartera a la d’un passaport.
L’esperat smartphone és un prodigi tècnic: compta amb una pantalla exterior de 5,4 polzades similar a la de l’acabat de llançar iPhone 18 Pro i una d’interior de 7,6 polzades, la més gran mai desplegada per la firma de la poma mossegada. Amb aquest format, que redissenya l’experiència de l’usuari per a la multitasca, Apple aspira a aconseguir el tron dels mòbils plegables, un negoci que ha anat creixent lentament al llarg dels últims set anys de la mà de rivals com Samsung o Huawei.
Els mòbils plegables són cridaners, però fins ara la seva acollida ha sigut limitada, relegant-los a un producte de nínxol. Així, el 2025 es van vendre poc més de 20 milions d’unitats a tot el món, molt lluny dels 1.250 milions de smartphones comercialitzats l’any passat, segons dades de TrendForce. Durant la primera meitat del 2026 han representat prop d’un 2,2% dels mòbils a nivell mundial, patint una caiguda de vendes mundials d’un 15% interanual.
No obstant, Apple podria revitalitzar aquest segment per popularitzar-lo entre les masses. IDC preveu que la companyia sigui capaç de vendre fins a set milions de mòbils plegables el 2026 i superar els 16 milions el 2030. Les seves prediccions són que, a partir del 2027, la tecnològica de Cupertino sigui «el principal impulsor del creixement del segment» i que, d’aquí a quatre anys, ja concentri fins a un 58% del valor d’aquest negoci, pròxim als 40.000 milions de dòlars.
El preude l’ iPhone Duo podria ser un dels grans obstacles a aquesta missió. El primer plegable d’Apple debuta amb un cost de 2.339 euros per a la versió amb 256 GB de memòria, mentre que la de 2 TB es dispara fins als 3.839 euros. Més del doble que els iPhone. Una xifra prohibitiva que amenaça de convertir-lo en un dispositiu de luxe a l’abast de pocs. No obstant, la consultora IDC, la principal en intel·ligència del mercat tecnològic, apunta que «duplicar el seu propi sostre de preus amb una sola línia nova [...] es tradueix ràpidament en lideratge de valor».
L’estratègia d’Apple
Apple fa més d’una dècada que treballa al seu telèfon plegable. La seva primera patent per desenvolupar un mecanisme de frontissa és del 2011, mentre l’experimentació amb les pantalles va arrencar el 2018, segons fonts internes citades pel Financial Times. Tot i així, el fabricant de l’iPhone va optar per l’espera, deixant que fossin els seus competidors els que patís les conseqüències de llançar un dispositiu tan complex en el terreny tècnic com arriscat en el comercial. Del que ha après neix el flamant iPhone Duo. «És un iPhone com cap altre», va celebrar John Ternus, el nou director executiu de la companyia.
Ara, l’estratègia d’Apple passa més per la qualitat que per la quantitat. «El plegable és una eina per millorar els marges i la composició de la gamma, una manera d’augmentar el preu mitjà de venda de l’iPhone i reforçar la gamma alta, més que un motor de volum», assegura IDC en una nota remesa a EL PERIÓDICO.
Samsung
Per a això, haurà de destronar els rivals que han sigut pioners en aquesta branca de negoci. El seu principal competidor és Samsung, que ostenta un 38,9% de les vendes mundials, segons dades d’Omdia. El gegant sud-coreà aposta pels smartphones plegables des del 2019, quan va presentar Samsung Galaxy Fold.
Els últims models d’aquesta família de plegables, el Samsung Galaxy Z Flip 8 i el Samsung Galaxy Fold 8 Ultra, són considerats pels experts com els millors del mercat. El seu preu més baix oscil·la dels 1.239 als 2.199 euros, cosa que pot suposar un cert avantatge davant l’iPhone Duo.
Huawei
Conscients que Apple pot ser el catalitzador que el mercat dels plegables necessita, altres potents firmes de la competència estan accelerant la seva aposta pel nínxol. És el cas del gegant xinès Huawei, que el 2025 va ser la segona marca més potent d’aquest segment al concentrar fins a un 36% de totes les vendes mundials i que el 2026 hauria depassat aquest lideratge Samsung, segons IDC.
Dosdies abans de la presentació de l’iPhone Duo, la companyia de Shenzhen va llançar el seu últim model. El Huawei Mate XT2 compta amb una espectacular pantalla triple que converteix aquest plegable en una cosa similar a una tauleta. El seu preu més baix serà d’uns 2.560 euros, mentre que la versió premium ascendirà fins als 3.200 euros.
A la Xina, Huawei domina amb mà de ferro el segment dels mòbils plegables, concentrant un 79,4% de les unitats venudes i un 82,2% del seu valor en el segon trimestre del 2026, segons IDC. Això fa que el mercat xinès pugui ser un os més dur de rosegar per a l’iPhone Duo. La firma d’intel·ligència apunta que Apple no avançaria Huawei en el valor obtingut d’aquest nínxol fins al 2030, una cosa que no passaria amb les unitats venudes.
Xiaomi, Motorla i Honor
Va fer el mateix Xiaomi. L’empresa de Pequín vol competir amb Apple amb el seu nou Xiaomi 18 Fold, més lleuger que l’iPhone Pro Max. El seu preu serà també més competitiu: des de 1.323 fins a uns 1.800 euros.
Per davant, no obstant, hi ha dues marques xineses més. En tercera posició està Motorola que el 2025 va copar un 10,5% de les vendes mundials de mòbils plegables, segons dades d’Omdia recopilades per Reuters. La firma propietat de Lenovo despunta gràcies al Motorola Razr Fold, el Motorola Razr Ultra i el Motorola Razr, que pot adquirir-se per menys de 700 euros, cosa que el converteixen en el dispositiu més barat del mercat.
En quarta posició hi ha HONOR, que l’any passat va registrar un 6% de les vendes arreu del món.
Via: El Periódico
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