L’Hotel d’Entitats de Berga s’afegirà aquest dijous als punts establerts a tot Catalunya per vacunar la població de més de dotze anys sense cita prèvia.

El centre administrarà el fàrmac durant el mes d’agost cada dilluns de 4 a 7 de la tarda, i els dimarts, dimecres, dijous i divendres de 9 a 1 h del matí.

Actualment l’Hotel d’Entitats és obert com a centre de vacunació cada dilluns a la tarda fins a les vuit del vespre, i la resta de dies als matins, fins a les dues del migdia. Per tant, pràcticament s’administraran dosis sense cita a tot hora, sempre que el punt sigui operatiu.

S’afegeix així als centres de vacunació de Catalunya i també els de la regió sanitària de les comarques centrals a Manresa, Igualada i Vic, que també vacunen totes les tardes d’agost sense que calgui cita prèvia.

Crida a aprofitar l’agost

El departament de Salut i l’ICS de la Catalunya Central ha fet una crida a la responsabilitat ciutadana perquè tothom aprofiti l’agost per vacunar-se.

La decisió d’obrir la vacunació sense cita s’ha pres per facilitar al màxim l’accés de la ciutadania a la vacuna i també perquè s’ha ralentitzat el procés coincidint amb les vacances d’estiu.

Segons Salut, és clau que la ciutadania es vacuni per augmentar la immunitat de grup, per fer front a la pandèmia i per mirar d’entrar a la tardor amb la màxima normalitat possible.

També es fa una crida especial a les embarassades, perquè tenen un risc vint-i-tres vegades més alt d’acabar ingressades per COVID-19.

Altres punts de vacunació oberts

Els altres punts de vacunació de la Catalunya Central, que també atenen al mes d’agost sense demanar hora, en aquest cas de 4 a 8 de la tarda, són l’Escorxador d’Igualada (de dilluns a divendres), l'edifici del Sucre de Vic (de dilluns a divendres) i el Palau Firal de Manresa (de dilluns a dijous).

Les cites programades continuen actives

La web vacunacovid.catsalut.gencat.cat continua activa, i la decisió de vacunar-se sense cita no afecta els qui ja tenen dia i hora demanats als punts de vacunació durant el mes d’agost. En aquest sentit, Salut recomana a la ciutadania que s’estimi més de programar cita, que la demani via web, perquè, de fet, és el sistema més útil per planificar la campanya de vacunació.