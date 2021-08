La Catalunya Central ha tornat a ser un forn aquest dissabte. L’onada de calor no ha donat treva i per tercer dia consecutiu al Bages s'han registrar temperatures per sobre dels 40ºC, tot i que a la comarca han baixat unes dècimes. No ha passat el mateix les comarques prepirinenques i pirinenques de l’àmbit de Regió7, com el Berguedà, on avui la calor s'ha intensificat malgrat no arribar a valors sufocants de 40ºC.

De fet, la màxima més alta de Catalunya s'ha registrat al Pallars Jussà. En el poble de Sant Romà d’Abella, al terme d’Isona, s'ha arribat als 43,1ºC. Un valor que està per sobre de les màximes que s’han registrat a Artés els dos darrers dies, que amb 42,8ºC dijous i 42,6ºC divendres era fins ahir el municipi on feia més calor de tot Catalunya en aquest episodi de temperatures anòmales. A l’Alt Urgell és on hi ha hagut la tercera temperatura més elevada de Catalunya quan el termòmetre s'ha va enfilat als 42,7ºC a Organyà. L'ha seguit Artés amb 42,4ºC, segons el Servei Meteorològic de Catalunya.

Al Berguedà la calor s'ha intensificat en la tercera jornada d’aquesta onada, i a la capital comarcal s'han assolit els 38,6 graus, mentre que els dos darrers dies el termòmetre no ha passat dels 37,5. Per aquest motiu l’Ajuntament ha decidit obrir la sala polivalent del Casino, al costat del Teatre Municipal, de les 11 del matí a les 6 de la tarda com a espai de temperatura confortable perquè els ciutadans que ho necessitin hi passin les hores de major insolació. Demà, l’equipament també estarà obert.

Per altra banda, l'onada de calor ha dut la temperatura més alta a Manresa dels darrers 34 anys en un mes d’agost. Els 41ºC assolits dijous van ser superats pels 42,5ºC del 1987, segons les dades històriques de l’estació meteorològica de la Culla. De fet, des de llavors és el primer cop que el termòmetre s’enfila més a munt dels 40ºC a l’agost. La dada constata que l’episodi d’altes temperatures està afectant especialment la Catalunya Central, i és que és on s’hi registren algunes de les màximes més altes del país.