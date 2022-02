Navarcles recupera aquest any el seu tradicional Carnavarcles, que l’any passat es va haver de suspendre per la covid. Es farà el cap de setmana que ve, en concret el dissabte 5 de març, i amb tots els actes a l’aire lliure per tal de garantir «les màximes mesures de seguretat i prevenció», apunten els organitzadors.

La rua començarà a les 6 de la tarda al carrer Pau Claris i i acabarà cap a les 8 del vespre a l’Escola Catalunya-Edifici Verd, on hi haurà la rebuda del Rei i la Reina Carnestoltes, entrega de premis del concurs de disfresses, FrikiBingo, música amb DJ Karla, i oferta gastronòmica amb foodtruks. Concurs amb inscripció prèvia Una de les principals novetats d’aquesta edició és que tothom qui vulgui optar als premis de la rua s’ha d’haver inscrit prèviament, ja que no hi haurà l’opció d’apuntar-se el mateix dia. Hi ha quatre categories: carrosses, comparses, individuals adults i individuals infantils. Les inscripcions s’han de fer a l’Ajuntament, presencialment o trucant al número de telèfon 93 831 00 11. Premis La millor carrossa s’endurà un premi de 250 euros, i el segon premi se n’endurà 150. Pel que fa la categoria de comparses, la guanyadora obtindrà 200 euros, i la segona classificada, 100 euros. A més, hi haurà premi per a la carrossa o comparsa més elaborada, la més divertida i la que tingui més participants. Cadascuna d’aquestes categories s’endurà un pernil. A més, es coronarà Reineta/Reietó/ de la festa a l’infant amb la millor disfressa individual infantil.